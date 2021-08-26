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    Главная / Торги / Поставка нержавеющих кругов для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Похвистневское УПХГ"

    Поставка нержавеющих кругов для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Похвистневское УПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 08:0026.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219719Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    219719

    Наименование закупки

    Поставка нержавеющих кругов для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Похвистневское УПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 13:33

    Документация процедуры

    Спецификация.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    7-720-38716

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    A.Shubina@umtsik.phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шубина Анна Георгиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Самарская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка нержавеющих кругов для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Похвистневское УПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 08:00 GMT +326.08.2021 08:0026.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219719Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нержавеющих кругов для филиала ООО "Газпром ПХГ" "Похвистневское УПХГ"

    Начальная цена

    378 454,89

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Самарская область, 446455, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Краснопутилковская, д. 2бРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка 15 дней (для СМСП). Стоимость доставки включена в МТР и дополнительно выставляться не будет.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Круг стальной горячекатаный В1 200ММ 09Г2С ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 19281-2014"

    Кол-во: 0.500

    "Позиция 2"

    "Круг стальной горячекатаный В1-IV 125ММ 20ХН3А-2ГП НД КМС1"

    Кол-во: 0.713

    "Позиция 3"

    "Круг стальной горячекатаный В1-IV 135ММ 20ХН3А-2ГП НД КМС1"

    Кол-во: 0.703

    "Позиция 4"

    "Круг стальной горячекатаный В1-IV 35ММ 20ХН3А-2ГП НД КМС1"

    Кол-во: 0.046

    "Позиция 5"

    "Круг стальной горячекатаный В1-IV 40ММ 20ХН3А-2ГП НД КМС1"

    Кол-во: 0.058

    "Позиция 6"

    "Круг стальной горячекатаный В1-IV 45ММ 20ХН3А-2ГП НД КМС1"

    Кол-во: 0.075

    "Позиция 7"

    "Круг стальной горячекатаный В1-IV 70ММ 20ХН3А-2ГП НД КМС1"

    Кол-во: 0.183

    "Позиция 8"

    "Круг стальной горячекатаный В1-IV 75ММ 20ХН3А-2ГП НД КМС1"

    Кол-во: 0.195

    "Позиция 9"

    "Шестигранник стальной горячекатаный 40Х 38ММ h12"

    Кол-во: 0.053

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