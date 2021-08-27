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    Главная / Торги / Поставка мебели для производственных помещений для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Поставка мебели для производственных помещений для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219686Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    219686

    Наименование закупки

    Поставка мебели для производственных помещений для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 19:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО «Газпром Добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Юридический адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Почтовый адрес

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Контактный телефон

    7-3499-63025

    Факс

    +7 34995 6-71-41

    Адрес электронной почты

    Prokhanova.EA@nadym-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Проханова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели для производственных помещений для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 10:00 GMT +327.08.2021 10:0027.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219686Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для производственных помещений для нужд ООО "Газпром добыча Надым"

    Начальная цена

    931 577,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Транспортно-заготовительные расходы, стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с транспортировкой товара должны быть учтены в цене товара. Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, до окончания месяца следующего за месяцем отражения задолженности в учете Покупателя (для поставщиков-субъектов малого и среднего предпринимательства – в срок не более 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем первичного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры. Односторонний зачет взаимных требований, разрешенный ст.410 ГК РФ по заявлению одной из Сторон, не допускается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром добыча Надым»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром добыча Надым»

    Адрес местонахождения

    629730, Российская Федерация, Тюменская область, Надым, Зверева, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф металлический для одежды гардеробный ШРМ-33 1860х900х500ММ светло-серый RAL 7035 металл 0.6ММ 47КГ 3-дверный 3 секции двери распашные 3 перекладины, 6 крючков, 3 врезных замка, сборный, модульный, замок-ключевой ООО "ПАКС-ТРЕЙД" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Витрина для демонстрации товаров и их хранения В-53 2000х850х450ММ ЛДСП16ММ/стекло 5ММ серый 4 полки, с подсветкой и накопителем ООО "ЛЕОТОРГ" Россия"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф металлический для личных вещей модульный ШРМ-11/300 1860х300х500ММ светло-серый RAL7035 21КГ 1-дверный 1 секция двери распашные 1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок ООО "ПАКС-ТРЕЙД" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Шкаф металлический для одежды и документов ШРМ-22 У 1860х600х500ММ светло-серый RAL 7035 металл 54КГ 1-дверный 2 секции, 5 полок двери распашные в одной секции: полка для головного убора, 1 перекладина, 2 крючка, замок; в другой: 4 регулируемые полки, замок ООО "ПАКС-ТРЕЙД" Россия"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 5"

    "Шкаф металлический для инструмента стационарный ШИМ-05-02 1200х450х1800ММ синий металл 88КГ 2-дверный 2 секции, 8 полок двери распашные 2 замка ООО "ПКП "ЗАВОД ВТО" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 6"

    "Шкаф для раздевалки 2-2 «Галеон»/ 040-6111 624х500х1950ММ двери распашные 4-дверный каркас бежевый, фасады оранжевый, (любой из палитры) пластик HPL 8ММ наполнение каждой секции: верхняя или нижняя полка, штанга, крючок, механический замок двухсекционный двухъярусный (четыре ячейки) ООО "ГК "ПТК СПОРТ" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Шкаф металлический для личных вещей модульный ШРМ-11/300 1860х300х500ММ светло-серый RAL7035 21КГ 1-дверный 1 секция двери распашные 1 перекладина, 2 крючка, 1 врезной замок ООО "ПАКС-ТРЕЙД" Россия"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 8"

    "Шкаф металлический для одежды и документов ШРМ-22 У 1860х600х500ММ светло-серый RAL 7035 металл 54КГ 1-дверный 2 секции, 5 полок двери распашные в одной секции: полка для головного убора, 1 перекладина, 2 крючка, замок; в другой: 4 регулируемые полки, замок ООО "ПАКС-ТРЕЙД" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Шкаф металлический для одежды и документов ШРМ-22 У 1860х600х500ММ светло-серый RAL 7035 металл 54КГ 1-дверный 2 секции, 5 полок двери распашные в одной секции: полка для головного убора, 1 перекладина, 2 крючка, замок; в другой: 4 регулируемые полки, замок ООО "ПАКС-ТРЕЙД" Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 10"

    "Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК навесной 650х540х235ММ"

    Кол-во: 2.000

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