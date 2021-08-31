www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка электрооборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 19:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 95-50-90
Факс
Адрес электронной почты
RozhkovaER@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рожкова Эльвира Рафаиловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка электрооборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 06:30 GMT +331.08.2021 06:3031.08.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219438Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электрооборудования
Начальная цена
423 947,80
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, г.Сургут, ул. Индустриальная, 47Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 1.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 21.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 130.000
Кол-во: 155.000
Кол-во: 22.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 68.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 14.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 12.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.