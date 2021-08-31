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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования

    Поставка электрооборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 06:3031.08.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219438Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    219438

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 19:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 95-50-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    RozhkovaER@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рожкова Эльвира Рафаиловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрооборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 06:30 GMT +331.08.2021 06:3031.08.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219438Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования

    Начальная цена

    423 947,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г.Сургут, ул. Индустриальная, 47Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней со дня приемки Покупателем (Получателем) продукции и подписания сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выключатель автоматический КЭАЗ ВА57Ф35-340010 200А 380В 109314 РЭ2500А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Выключатель автоматический дифференциального тока IEK АД-12 16А AC C 2P 4.5КА 30мА MAD10-2-016-C-030 ГОСТ Р 51327.1-99 МЭК 61009"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический дифференциального тока IEK АД-12 25А C IP20 230В 2P 4.5КА 30мА УХЛ4 MAD10-2-025-C-030 ТР ТС 004/2011"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический дифференциального тока IEK АД-12 10А AC C 2P 4.5КА 30мА MAD10-2-010-C-030 ГОСТ Р 51327.1-99 МЭК 61009"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-3C40-УХЛ3 40А C IP20 400В 3P 6КА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-1C10-УХЛ3 103543"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-1C16-УХЛ3 103545"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-1C25-УХЛ3 103548"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 9"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-1C6-УХЛ3 6А C IP20 230В 1P 6КА УХЛ3"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ BM63-3C16-УХЛ3"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 11"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-3C32-УХЛ3 103742"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Выключатель автоматический модульный OptiDin BM63-3C63 63А C IP20 380В 3P 6КА УХЛ3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-3D50-УХЛ3 50А IP20 400В 3P 6КА"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Коробка распределительная Hegel ОП 70х70х40ММ IP55 КР2605"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 15"

    "Коробка монтажная установочная HEGEL КУ1201 IP30 68х64ММ"

    Кол-во: 155.000

    "Позиция 16"

    "Коробка коммутационная КК-8 (КК-8) для коммутации проводов"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 17"

    "Бокс ОП IEK ОП КМПн-12 IP66 250х256х140ММ MKP73-N-12-66"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Бокс ОП для наружной установки IEK КМПн-24 24 модуля MKP73-N-24-66"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Бокс навесной IEK КМПн-8 IP66 184х190х104ММ MKP73-N-08-66"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-1C2-УХЛ3 2А C IP20 220В 1P 6КА УХЛ3"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 21"

    "Розетка внутренняя Schneider Electric Atlas Design 16А 230В IP20 с заземлением 1 гнездо белая ATN000145"

    Кол-во: 68.000

    "Позиция 22"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin BM63-3C10 10А C IP20 220В 3P 6КА УХЛ3 260789"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Батарея аккумуляторная Штарк АГН 12-7 12В 7А.Ч 2.1А 151х65х94ММ 2.2КГ ТУ 3481-117-73000020-2015"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 24"

    "Батарея аккумуляторная свинцовая Штарк АГН 12-17 12В 17А.Ч 1.7А 181х76х166ММ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 25"

    "Автомат дифференциальный тип АС АД14 4Р 50А 100мА 230В C 4.5кА от –40 до +50ГРАД ЦЕЛЬС MAD10-4-050-C-100 ООО "ИЭК ХОЛДИНГ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "Светильник подвесной URAN 6521-4 LED 3.6ВТ 275ЛМ 76ЛМ/ВТ 335х125х65ММ УХЛ2 1.1КГ IP65 ТУ 3461-007-88466159-18 ООО "МГК"Световые Технологии""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Автомат дифференциальный тип АС АД14 4Р 25А 30мА 230В C 4.5кА от –40 до +50ГРАД ЦЕЛЬС MAD10-4-025-C-030 ООО "ИЭК ХОЛДИНГ""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Светильник ACQUA C 18 WH 4000K (with driver) 18ВТ IP54 WH, with driver ООО "МГК"Световые Технологии""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 29"

    "Коробка распределительная Hegel для наружного монтажа 100х100х50ММ IP55 КР2604"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ OptiDin ВМ63-3C50-УХЛ3 50А C IP20 380В 3P 6КА УХЛ3 260800 81.7х54х71.5ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "Выключатель автоматический дифференциальный КЭАЗ OptiDin D63-22C16-A-У 16А C IP20 220В 1P+N 6КА 103507"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 32"

    "Светильник потолочный светодиодный НПП 03-100-001 100ВТ Е27 IP65 1ШТ Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 33"

    "Лента светодиодная LED STRIP Flexline 98/10/900 24В 5М 900ЛМ 4000К 10ВТ IP67"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 34"

    "Рамка универсальная 1 пост скрытый Schneider Electric Atlas Design белая ATN000101 45ШТ"

    Кол-во: 12.000

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