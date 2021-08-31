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    Главная / Торги / Поставка проволоки для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ"

    Поставка проволоки для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219343Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    219343

    Наименование закупки

    Поставка проволоки для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 15:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    7-720-38716

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    A.Shubina@umtsik.phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шубина Анна Георгиевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка проволоки для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219343Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка проволоки для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ"

    Начальная цена

    622 026,41

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка 15 дней (для СМСП). Стоимость доставки включена в МТР и дополнительно выставляться не будет.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проволока стальная нержавеющая ТС-1 0.8ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 18143-72"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 2"

    "Проволока стальная оцинкованная 1.8ММ ГОСТ 7372-79"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Круг стальной горячекатаный В1 70ММ 12Х18Н10Т-б ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 4"

    "Круг стальной горячекатаный А1-II 60ММ 45-3ГП НД М1-ТА1 ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 0.100

    "Позиция 5"

    "Круг стальной горячекатаный 22ММ Ст3сп ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 1050-88"

    Кол-во: 0.540

    "Позиция 6"

    "Полоса стальная горячекатаная 4х40ММ Ст3 ГОСТ 103-2006"

    Кол-во: 0.250

    "Позиция 7"

    "Ограждение спиральное Проволока Егоза АКЛ-600С 2.5ММ 62 5кл ГОСТ 9389"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 8"

    "Труба 40х20ММх3000ММ В Ст2пс ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0.369

    "Позиция 9"

    "Лист профилированный HC-35 1000ММ 0.8ММ RAL 5015 ГОСТ 24045-2016"

    Кол-во: 0.340

    "Позиция 10"

    "Труба профильная 50х50ММ 4ММ ст3пс ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 0.621

    "Позиция 11"

    "Круг стальной горячекатаный 26ММ 40Х ГОСТ 2590-2006 ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 0.300

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