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Наименование закупки
Поставка проволоки для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 15:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
7-720-38716
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
A.Shubina@umtsik.phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шубина Анна Георгиевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка проволоки для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219343Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка проволоки для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ"
Начальная цена
622 026,41
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Отсрочка 15 дней (для СМСП). Стоимость доставки включена в МТР и дополнительно выставляться не будет.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 0.020
Кол-во: 1.000
Кол-во: 0.200
Кол-во: 0.100
Кол-во: 0.540
Кол-во: 0.250
Кол-во: 150.000
Кол-во: 0.369
Кол-во: 0.340
Кол-во: 0.621
Кол-во: 0.300
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