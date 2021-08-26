Поставка хозяйственной продукции для нужд филиала "Краснодарское УООП" ООО «Газпром питание»

Условия договора

Условия оплаты и доставки

4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.12.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее:- 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора);- 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.