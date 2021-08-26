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    Главная / Торги / Поставка хозяйственной продукции для нужд филиала "Краснодарское УООП" ООО «Газпром питание»

    Поставка хозяйственной продукции для нужд филиала "Краснодарское УООП" ООО «Газпром питание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 10:0026.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219115Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    219115

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственной продукции для нужд филиала "Краснодарское УООП" ООО «Газпром питание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 09:47

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки_непрод._товаров.doc

    Краснодарское_УООП_Задание_заказчика_поставка_хозяйственной_продукции.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 861 224-29-14 доб. 101

    Факс

    Адрес электронной почты

    kubangaztorg@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Халилов Измутдин Забидович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственной продукции для нужд филиала "Краснодарское УООП" ООО «Газпром питание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 10:00 GMT +326.08.2021 10:0026.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219115Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственной продукции для нужд филиала "Краснодарское УООП" ООО «Газпром питание»

    Начальная цена

    230 259,45

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 350020, г. Краснодар, ул. Гаражная, д.69, склад №58Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    4.1. Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений (п. 3.12.) на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее:- 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора);- 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

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    "Лента чековая термо 80х80х12ММ бумага 6ШТ для контрольно-кассовых машин ООО "НБК Трейд" Россия"

    Кол-во: 102.000

    "Позиция 2"

    "Губка для мытья посуды поролон/абразив 96х64х27ММ 5ШТ ООО "А-Групп" Россия"

    Кол-во: 216.000

    "Позиция 3"

    "Губка для мытья посуды мочалка Textop Т043 металлическая 3ШТ ООО "МПП Трейд" Россия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 4"

    "Мешки для мусора Кенпак Кенго ПНД 60Л 14МКМ 60х70СМ черные 20ШТ рулон Россия"

    Кол-во: 225.000

    "Позиция 5"

    "Мешки для мусора Суперпрочный ПВД 120Л 40МКМ 70х110СМ черные 10ШТ рулон Э120-40-40М ООО "Техинвест Плюс" Россия"

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 6"

    "Мешки для мусора Суперпрочный ПВД 240Л 75МКМ 90х140СМ черные 10ШТ рулон Э240-75-40М ООО "Техинвест Плюс" Россия"

    Кол-во: 440.000

    "Позиция 7"

    "Средство чистящее порошок Пемолюкс Лимон 0.48КГ для сантехники ОАО "Хенкель-Эра" Россия"

    Кол-во: 108.000

    "Позиция 8"

    "Бумага туалетная на втулке Plushe Professional однослойная серая макулатурное сырьё 9СМ 200М ООО "Папирюг" Россия"

    Кол-во: 108.000

    "Позиция 9"

    "Полотенце бумажное в рулонах Спасибо двухслойное 10М 250х220ММ вторичная целлюлоза белое 40ЛИСТ 2ШТ ООО "Папирюг" Россия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 10"

    "Фольга пищевая Стандартная алюминий пищевой 44СМх80М 10МКМ УТ000000166"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 11"

    "Термоэтикетка непринтованная Эко 58х60ММ термобумага белый 500 шт/рулон лента весовая ООО "НБК Трейд""

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 12"

    "Швабра York Классик с плоским мопом 38.8х9СМ 1.39М ООО "Йорк Ру""

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 13"

    "Моп плоский York для швабры Классик микроволокно 420х130ММ 081090"

    Кол-во: 96.000

    "Позиция 14"

    "Набор для уборки Ленивка Люкс для пола щетка с совком с длинными ручками (2 ручки) полипропилен 24х24х107СМ AF200 Турция"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 15"

    "Пленка полиэтиленовая пищевая Десногорск 41-20 450ММх200М 0.007ММ белая ПЭ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 16"

    "Зубочистки Green Mystery бамбук в индивидуальной бумажной упаковке 65ММ 500ШТ Китай"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 17"

    "Пакет полиэтиленовый без ручки фасовочный BAGS 18+8х35СМ 8МКМ ПНД белый 1000ШТ евроупаковка ООО "Ваш Пакет" Россия"

    Кол-во: 500.000

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