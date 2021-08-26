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    Главная / Торги / Поставка лабораторного оборудования_МТО

    Поставка лабораторного оборудования_МТО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219042Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    219042

    Наименование закупки

    Поставка лабораторного оборудования_МТО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 10:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    (495) 817-30-21

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    egorov.ao@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Егоров Алексей Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка лабораторного оборудования_МТО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 09:00 GMT +326.08.2021 09:0026.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 219042Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторного оборудования_МТО

    Начальная цена

    11 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», 108824, РФ, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной. Доставка за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Анализатор Экотест-2000-И -20...+20(+/-0.02) pH/pX без электродов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Электрод ионоселективный стеклянный Эком-рН 18х160ММ 0-12pH +-5...+80ГРАД ЦЕЛЬС с поверкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Датчик температуры Эконикс Pt-1000 4797"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Электрод сравнения двухключевой ЭСр-10101-3.5 (К80.4) 170х12ММ ГОСТ 22261-94"

    Кол-во: 1.000

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