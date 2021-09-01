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    Главная / Торги / Поставка оборудования ЗИП ССО_ФБ

    Поставка оборудования ЗИП ССО_ФБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 04:0001.09.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218923Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    218923

    Наименование закупки

    Поставка оборудования ЗИП ССО_ФБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    27.08.2021 15:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    7-773-40591

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    dogovor@bov.gazpromavia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смычек Евгений Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования ЗИП ССО_ФБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 04:00 GMT +301.09.2021 04:0001.09.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218923Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования ЗИП ССО_ФБ

    Начальная цена

    207 680,09

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги Северной ж.д. Грузополучатель ООО «Газпромтранс» Код грузополучателя 1231 ОКПО 58718274 Почтовый адрес: 629400, ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Дзержинского 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после получения товара в течение 15 рабочих дней. Поставка одной партией в заводской упаковке. Мелкие предметы должны быть объединены в один деревянный ящик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Диоптр огня надземного двунаправленного линзовый, высокой интенсивности белый, 150 Вт, EL 225-REH-W/W"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Огонь кругового обзора TLOF ML 121 H 65ВТ 6.6А IP65 зеленый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Трансформатор изолирующий KR651 200ВТ 6.6А 50ГЦ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Лампа галогенная накаливания Osram 64361Z 150ВТ 6.6А PK30d"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 5"

    "Диоптр огня надземного двунаправленного линзовый, высокой интенсивности бело-желтый 150 Вт, EL 225-REH-W/Y"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Диоптр с заглушкой огня надземного линзового, уширения ВПП EL 225-REM-/Y желтый 45ВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Диоптр огня надземного линзового уширения ВПП c половинным светофильтром с заглушкой ЕL 225-REM Y желтый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Диоптр огня надземного двунаправленного линзовый высокой интенсивности ЕL 225-REН-Y/W желтый-белый"

    Кол-во: 1.000

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