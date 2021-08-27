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    Главная / Торги / Поставка Кабельно-проводниковой продукции

    Поставка Кабельно-проводниковой продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 00:0027.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218830Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    218830

    Наименование закупки

    Поставка Кабельно-проводниковой продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 09:16

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2021.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    kbelogurov@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белогуров Константин Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка Кабельно-проводниковой продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 00:00 GMT +327.08.2021 00:0027.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218830Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка Кабельно-проводниковой продукции

    Начальная цена

    1 746 044,77

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 дней с момента 100% поставки. Доставка включена в стоимость продукции

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бирка кабельная маркировочная маленькая У-153 28х28ММ квадратная"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 2"

    "Бирка кабельная маркировочная У-134 У3,5 55х55ММ квадратная"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 3"

    "Бирка кабельная маркировочная У-136 55х55х55ММ треугольная"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 4"

    "Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(A) 2х16ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.035

    "Позиция 5"

    "Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А) 2х6ММ2 ок (N) 0.66КВ"

    Кол-во: 0.060

    "Позиция 6"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГ 2х6ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.014

    "Позиция 7"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГ 3х1.5ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.155

    "Позиция 8"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х2.5ММ2 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.085

    "Позиция 9"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х4ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 10"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГ 5х6ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.180

    "Позиция 11"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х1.5ММ2 ок(N, PE) 0.66КВ ТУ 16.К73.079-2007"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 12"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 4х10ММ2 ок(N) 0.66КВ"

    Кол-во: 0.001

    "Позиция 13"

    "Кабель контрольный КВБбШв 37х1.5 0.66КВ"

    Кол-во: 0.200

    "Позиция 14"

    "Кабель контрольный КВБбШв 7х1 0.66КВ"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 15"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 5х2.5ММ2 ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 0.085

    "Позиция 16"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг(А)-LS 3х4ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.010

    "Позиция 17"

    "Кабель монтажный КСПВ 4х0.5 ТУ 3581-001-39793330-2000 4 0.5ММ2"

    Кол-во: 0.050

    "Позиция 18"

    "Кабель монтажный медь ПВХ МКЭШВнг(А)-LS 4х2х0.5 ГОСТ 10348-80 4 2ММ2"

    Кол-во: 0.020

    "Позиция 19"

    "Кабель-канал магистральный ПВХ белый 60х40ММ IP40 2М с крышкой IEK Элекор CKK10-060-040-1-K01-018"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 20"

    "Кабель-канал магистральный ПВХ белый 100х40ММ IP40 2М с крышкой 4ШТ IEK Элекор CKK10-100-040-1-K01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Кабель-канал IEK ЭЛЕКОР 20х10ММ 96М"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 22"

    "Кабель-канал TA-GN ПВХ белый 100х40ММ односекционный IP40 УХЛ2 2ДЖ 2М с крышкой DKC 01782"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 23"

    "Крышка для лотков DKC 200х2000ММ сталь серый 35514"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 24"

    "Крышка для лотков и кабель-каналов DKC 340х100х2000ММ сталь горячеоцинкованная светло-серый 35512HDZ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Лоток кабельный неперфорированный DKC 50х100х2000ММ сталь оцинкованная 35012HDZ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Лоток кабельный неперфорированный DKC 200х50х2000ММ сталь 0.8ММ горячее цинкование 2.51КГ УХЛ1.5 35014HDZ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 27"

    "Металлорукав герметичный ЗЭТАРУС МРПИ НГ 12 сталь оцинкованная ПВХ 12ММ 50М IP67 черный zeta42234"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Наконечник кабельный КВТ ТМЛ 4-6-3 медный луженый"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 29"

    "Перегородка DKC 50х50х2000ММ сталь светло-серый 36470"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 30"

    "Провод силовой медь ПуГВ 1х70 многопроволочный 450В ООО "Цветлит" Россия"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 31"

    "Пластина защитная DKC 65х50ММ сталь серый IP44 30571HDZ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 32"

    "Пластина защитная DKC 65х200ММ пластик светло-серый IP44 30590P"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 33"

    "Провод силовой установочный ПуГВнг(А)-LS 1х6 желто-зеленый 1 6ММ2"

    Кол-во: 0.058

    "Позиция 34"

    "Провод силовой медь ПуГВ 1х70 многопроволочный 450В ООО "Цветлит" Россия"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 35"

    "Провод силовой ПуГВ 1х4 желто-зеленый 1 4ММ2"

    Кол-во: 0.003

    "Позиция 36"

    "Шнур силовой медный ПВХ ШВВП 2х0.5 380В ООО "Брэкс""

    Кол-во: 0.080

    "Позиция 37"

    "Труба гофрированная DKC Octopus 25мм ПВХ без протяжки легкая 50м Артикул 90925 серая"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 38"

    "Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х25 желто-зеленый 1 25ММ2"

    Кол-во: 0.004

    "Позиция 39"

    "Труба полиэтиленовая для кабельной канализации двустенная гибкая DKC SN8 ПНД 90ММ 50М красная 121990"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 40"

    "Труба гофрированная, гибкая двустенная с протяжкой DKC ПНД 63ММ 121963"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 41"

    "Труба полиэтиленовая для кабельной канализации двустенная гибкая DKC SN8 ПНД 90ММ 50М красная 121990"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 42"

    "Пластина защитная DKC 70х50ММ неопрен серый IP44 30573"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 43"

    "Лента бандажная клейкая DKC неопрен на борт лотка 2ММ 30ММ 10М 37558"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 44"

    "Хомут-стяжка кабельный DKC 2.5х110ММ полиамид P6.6 белый 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Шайба гроверная М6 DIN 127 DKC CM130600HDZ"

    Кол-во: 118.000

    "Позиция 46"

    "Кабель контрольный КВБбШв 7х1.5"

    Кол-во: 0.040

    "Позиция 47"

    "Кабель силовой с медной жилой ВВГнг-LS 3х2.5ММ2 0.66КВ"

    Кол-во: 0.025

    "Позиция 48"

    "Лоток кабельный листовой DKC 150х50х2000ММ металл 0.8ММ 35013HDZ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 49"

    "Наконечник кабельный 16-8-6-М-Т2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 50"

    "Кабель контрольный круглый для стационарной прокладки медь ПВХ пластикат экранированный ПВХ огнестойкий КВБбшвнг(А)-LS 4х6 однопроволочная 0.66КВ -50...+50 ГРАД ЦЕЛЬС 10хD"

    Кол-во: 0.140

    "Позиция 51"

    "Наконечник кабельный 16-8-6-М-Т2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 52"

    "Провод силовой установочный(монтажный) медь круглый ПВХ-пластикат ПуГВВ 1х6 450/750/1000В желто-зеленый -50...+65ГРАД ЦЕЛЬС 5 наружных диаметров"

    Кол-во: 0.080

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