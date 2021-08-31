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    Главная / Торги / Поставка химреактивов и расходного материала для нужд филиала ИТЦ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка химреактивов и расходного материала для нужд филиала ИТЦ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218718Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    218718

    Наименование закупки

    Поставка химреактивов и расходного материала для нужд филиала ИТЦ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 18:14

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-30

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    sa.bondarenko@yamburg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондаренко Светлана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка химреактивов и расходного материала для нужд филиала ИТЦ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 08:00 GMT +331.08.2021 08:0031.08.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218718Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка химреактивов и расходного материала для нужд филиала ИТЦ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    39 704,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, п.Ямбург, Надымский район, Тюменская область, ЯНАО, ИТЦ ЯЛЭКРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры либо способом в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12 (для СМСП).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр аэрозольный аналитический АФА-ВП-20-2"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Реактив химический Ацетонитрил ОСЧ для хроматографии"

    Кол-во: 6.240

    "Позиция 3"

    "Реактив химический Метилен хлористый Экос-1 ОСЧ для ВЖХ"

    Кол-во: 5.200

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