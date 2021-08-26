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    Главная / Торги / Поставка смесителей и расходных материалов для текущего ремонта санузлов и трубопровода ХВС Блока А для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"

    Поставка смесителей и расходных материалов для текущего ремонта санузлов и трубопровода ХВС Блока А для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2021 13:3026.08.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218579Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    218579

    Наименование закупки

    Поставка смесителей и расходных материалов для текущего ремонта санузлов и трубопровода ХВС Блока А для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 08:52

    Документация процедуры

    ТЗ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Контактный телефон

    +7 3452 54-50-14

    Факс

    Адрес электронной почты

    sharipov@gazoil-plaza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шарипов Зуфар Вахитович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка смесителей и расходных материалов для текущего ремонта санузлов и трубопровода ХВС Блока А для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.08.2021 13:30 GMT +326.08.2021 13:3026.08.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218579Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смесителей и расходных материалов для текущего ремонта санузлов и трубопровода ХВС Блока А для нужд ООО "ГазПурИнвест-Тюмень"

    Начальная цена

    572 073,48

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625026, Россия, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 143аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней (15 рабочих дней для СМП) с момента приемки товара Заказчиком без замечаний, стоимость поставки товара включает в себя стоимость доставки до объекта Зказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соединитель прямой обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 32х26ММ VTm.303.N.003226 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Соединитель прямой обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 32х20ММ VTm.303.N.003220 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Затвор поворотный дисковый Tecofi межфланцевый DN50 PN16 чугун манжета ЭПДМ VPI4448-02EP0050"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Затвор поворотный дисковый Tecofi межфланцевый DN125 PN16 чугун VPI4448-02EP0125"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Затвор поворотный дисковый Tecofi межфланцевый DN150 PN16 чугун VPI4448-02EP0150"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Футорка Valtec НР-ВР 3/4"-1/2" латунь никель VTr.581.N.0504"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой для манометра DN1/2" PN1.6МПА латунь никелированная ручной (бабочка) муфтовый Valtec VT.807.N.0404 ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 8"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 32х1 1/4" НР VTm.301.N.003207 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 9"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 32х1" НР VTm.301.N.003206 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 10"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 32х3/4" НР VTm.301.N.003205 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 11"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 26х1" НР VTm.301.N.002606 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 12"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 26х3/4" НР VTm.301.N.002605 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 13"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 20х3/4" НР VTm.301.N.002005 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 14"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 20х1/2" НР VTm.301.N.002004 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 15"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 16х3/4" НР VTm.301.N.001605 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 16"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 16х1/2" НР VTm.301.N.001604 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 17"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 32х1 1/4" ВР VTm.302.N.003207 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 18"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 32х1" ВР VTm.302.N.003206 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 32х3/4" ВР VTm.302.N.003205 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 20"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 26х1" ВР VTm.302.N.002606 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 21"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 26х3/4" ВР VTm.302.N.002605 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 22"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 20х3/4" ВР VTm.302.N.002005 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 23"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 20х1/2" ВР VTm.302.N.002004 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 24"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 16х3/4" ВР VTm.302.N.001605 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 25"

    "Соединитель обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 16х1/2" ВР VTm.302.N.001604 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 26"

    "Соединитель прямой обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 32х16ММ VTm.303.N.003216 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 27"

    "Соединитель прямой обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 26х20ММ VTm.303.N.002620 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 28"

    "Соединитель прямой обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 26х16ММ VTm.303.N.002616 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 29"

    "Соединитель прямой обжимной с переходом латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 20х16ММ VTm.303.N.002016 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 30"

    "Соединитель прямой обжимной латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 32х32ММ VTm.303.N.003232 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 31"

    "Соединитель прямой обжимной латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 26х26ММ VTm.303.N.002626 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 32"

    "Соединитель прямой обжимной латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 20х20ММ VTm.303.N.002020 Valtec"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 33"

    "Фитинг Тройник переходной обжимной латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС 32х20х32ММ Valtec VTm.331.N.322032"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 34"

    "Фитинг Тройник переходной обжимной латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС 20х26х20ММ Valtec VTm.331.N.202620"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 35"

    "Фитинг Тройник переходной обжимной латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС 20х16х20ММ Valtec VTm.331.N.201620"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 36"

    "Фитинг Тройник переходной обжимной латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС 16х20х16ММ Valtec VTm.331.N.162016"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 37"

    "Фитинг Тройник обжимной латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС 32х32х32ММ Valtec VTm.331.N.323232"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 38"

    "Фитинг Тройник обжимной латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС 26х26х26ММ Valtec VTm.331.N.262626"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 39"

    "Фитинг Тройник обжимной латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС 20х20х20ММ Valtec VTm.331.N.202020"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 40"

    "Труба из металлопластика Valtec V1620.060 16х2.0ММ 60М 10БАР"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 41"

    "Соединитель прямой обжимной латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС серебристый 16х16ММ VTm.303.N.001616 Valtec"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 42"

    "Фитинг Тройник обжимной латунь никелированная 1МЕГАПА 130ГРАД ЦЕЛЬС 16х16х16ММ Valtec VTm.331.N.161616"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 43"

    "Сиденье к унитазу Cersanit Just микролифт дюропласт белый 360х50х430ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 44"

    "Смеситель для ванн однорычажный Accoona H40 A7140 330ММ 1/2" силумин"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 45"

    "Смеситель для раковины однорычажный Iddis Edifice латунь хром 143ММ 1/2’’ EDISB00i01"

    Кол-во: 25.000

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