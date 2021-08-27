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    Главная / Торги / Поставка шпилек, шайб, гаек для фланцевых соединений трубопроводов_ФБ

    Поставка шпилек, шайб, гаек для фланцевых соединений трубопроводов_ФБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 04:0027.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218553Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    218553

    Наименование закупки

    Поставка шпилек, шайб, гаек для фланцевых соединений трубопроводов_ФБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 14:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    7-773-40591

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    dogovor@bov.gazpromavia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смычек Евгений Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка шпилек, шайб, гаек для фланцевых соединений трубопроводов_ФБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 04:00 GMT +327.08.2021 04:0027.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218553Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шпилек, шайб, гаек для фланцевых соединений трубопроводов_ФБ

    Начальная цена

    533 300,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги Северной ж.д. Грузополучатель ООО «Газпромтранс» Код грузополучателя 1231 ОКПО 58718274 Почтовый адрес: 629400, ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Дзержинского 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после получения товара в течение 15 рабочих дней. Поставка одной партией в заводской упаковке. Мелкие предметы должны быть объединены в один деревянный ящик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект крепежный М1бх78.12Х18Н10Т М16 1 шпилька резьбовая, 2 гайки, 2 шайбы Cт.12Х18Н10Т ГОСТ 9066-75, ГОСТ 9064-75, ГОСТ 9065-75"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 2"

    "Комплект крепежный М20х93.12Х18Н10Т М20 1 шпилька резьбовая, 2 гайки, 2 шайбы Cт.12Х18Н10Т ГОСТ 9066-75, ГОСТ 9064-75, ГОСТ 9065-75"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 3"

    "Комплект крепежный М20х180.12Х18Н10Т М20 1 шпилька резьбовая, 2 гайки, 2 шайбы Cт.12Х18Н10Т ГОСТ 9066-75, ГОСТ 9064-75, ГОСТ 9065-75"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 4"

    "Комплект крепежный М22х9612Х18Н10Т М22 1 шпилька резьбовая, 2 гайки, 2 шайбы Cт.12Х18Н10Т ГОСТ 9066-75, ГОСТ 9064-75, ГОСТ 9065-75"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 5"

    "Комплект крепежный М24х240.12Х18Н10Т М24 1 шпилька резьбовая, 2 гайки, 2 шайбы Cт.12Х18Н10Т ГОСТ 9066-75, ГОСТ 9064-75, ГОСТ 9065-75"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 6"

    "Комплект крепежный М18х67.12Х18Н10Т М18 1 болт, 1 гайка, 1 шайба Cт.12Х18Н10Т ГОСТ 9066-75, ГОСТ 9064-75, ГОСТ 9065-75"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Комплект крепежный М22х100.12Х18Н10Т М22 1 болт, 1 гайка, 1 шайба Cт.12Х18Н10Т ГОСТ 9066-75, ГОСТ 9064-75, ГОСТ 9065-75"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Комплект крепежный М22х96.12Х18Н10Т М22 1 болт, 1 гайка, 1 шайба Cт.12Х18Н10Т ГОСТ 9066-75, ГОСТ 9064-75, ГОСТ 9065-75"

    Кол-во: 80.000

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