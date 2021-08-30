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    Главная / Торги / Поставка вспомогательных материалов для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка вспомогательных материалов для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 18:0030.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218466Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    218466

    Наименование закупки

    Поставка вспомогательных материалов для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 15:00

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    _Спецификация_Приложение___1__С_уникальным_кодом.xlsx

    _Перечень_Товара_Приложение___3_.XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-70 доб. 65669

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    T.Mescheryakova@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мещерякова Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вспомогательных материалов для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 18:00 GMT +330.08.2021 18:0030.08.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218466Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вспомогательных материалов для нужд Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    225 843,49

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реактив химический Ацетон технический сорт 1 0.8КГ ГОСТ 2768-84"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Респиратор полумаска 3М Aura с клапаном выдоха FFP1 4 ПДК 9312+"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 3"

    "Щебень гранитный М1200 40-70ММ ГОСТ 8267-93 ООО "Вестмаркет" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Щебень М1200 5-20ММ ГОСТ 8267-93 ООО "Вестмаркет" Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Краска водостойкая маркировочная дорожная (ВДМ) АК-511 белая 20КГ ООО "НПФ Спецэмаль" Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Краска водостойкая маркировочная дорожная (ВДМ) АК-511 белая 20КГ ООО "НПФ Спецэмаль" Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная силикон-акриловая СБЭ-111 УНИПОЛ марка АМ RAL 1021 жёлтая 20КГ ведро ГОСТ Р 51693-2000 ООО НПК "КоррЗащита" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Эмаль по металлу НЦ-132 серая 1КГ ГОСТ 6631-74 ОАО Объединение "Ярославские краски""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Преобразователь частоты модуль Siemens Micromaster 6SE6400-1PB00-0AA0"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Эмаль алкидная пентафталевая ПростоКраска ПФ-115 светло-серая 0.9КГ ЗАО "Эмпилс" ГОСТ 6465-76 Россия"

    Кол-во: 0.900

    "Позиция 11"

    "Лак пентафталевый ПФ-170 20КГ бесцветный ГК "Мицар" Россия"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 12"

    "Грунт-эмаль по ржавчине ПФ-100 красная 25КГ ООО "Химпром-М" ТУ 2312-080-71600-821-2005"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 13"

    "Эмаль по металлу НЦ-132 черная 1КГ ГОСТ 6631-74 ОАО Объединение "Ярославские краски""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Полотно нетканое холстопрошивное обтирочное 100% хлопок 150СМ"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 15"

    "Эмаль по металлу НЦ-132 серая 1КГ ГОСТ 6631-74 ОАО Объединение "Ярославские краски""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная силикон-акриловая СБЭ-111 УНИПОЛ марка АМ RAL 6018 зеленая 20КГ ведро ГОСТ Р 51693-2000 ООО НПК "КоррЗащита" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная силикон-акриловая СБЭ-111 УНИПОЛ марка АМ RAL 3020 транспортный красный 20КГ ведро ГОСТ Р 51693-2000 ООО НПК "КоррЗащита" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Эмаль по металлу НЦ-132П зеленая 25КГ ГОСТ 6631-74 ОАО Объединение "Ярославские краски""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Эмаль по металлу НЦ-132 желтая 25КГ ГОСТ 6631-74 ОАО Объединение "Ярославские краски""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Эмаль по металлу НЦ-132 красная 25КГ ГОСТ 6631-74 ОАО Объединение "Ярославские краски""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная силикон-акриловая СБЭ-111 УНИПОЛ марка АМ RAL 6018 зеленая 20КГ ведро ГОСТ Р 51693-2000 ООО НПК "КоррЗащита" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная силикон-акриловая СБЭ-111 УНИПОЛ марка АМ RAL 3020 транспортный красный 20КГ ведро ГОСТ Р 51693-2000 ООО НПК "КоррЗащита" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Грунт-эмаль антикоррозийная силикон-акриловая СБЭ-111 УНИПОЛ марка АМ RAL 5015 синяя 20КГ ведро ГОСТ Р 51693-2000 ООО НПК "КоррЗащита" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "Гидроизоляция ленточная полимерно-битумная Tytan Professional RS Tape кровельная 10СМх10М алюминий"

    Кол-во: 11.000

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