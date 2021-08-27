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    Главная / Торги / Поставка строительных материалов для нужд ЧСЭВС Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка строительных материалов для нужд ЧСЭВС Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218386Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    218386

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов для нужд ЧСЭВС Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 11:08

    Документация процедуры

    _Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    _Спецификация_Приложение___1__С_уникальным_кодом.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60 доб. 65857

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    K.Dubtsov@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубцов Кирилл Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительных материалов для нужд ЧСЭВС Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 09:00 GMT +327.08.2021 09:0027.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218386Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов для нужд ЧСЭВС Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    463 598,29

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, Уренгойский филиал ООО "Газпром энерго", 678144, Республика Саха (Якутия), Ленский район, Чаяндинское НГКМ, площадка ВЗиС 73км (УКПГ-3)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 57х4 Б 20 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 19281-89"

    Кол-во: 0.110

    "Позиция 2"

    "Труба 89х4 В 20 ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.040

    "Позиция 3"

    "Отвод 2 90°-57x4-20 ГОСТ 17375-2001"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Рукав напорный резиновый с текстильным каркасом В-50-1 50ММ ТУ 38.30590-97"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Штуцер 83ММ 2ММ 25ММ М27 приварной ст45 ГОСТ 13961-74"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Скорлупа теплоизоляционная пенополиуретан для теплоизоляции трубопроводов 57х60ММ ТУ 5768-012- 04925505-2005"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 7"

    "Пена монтажная профессиональная Makroflex Original Про всесезонная баллон под пистолет 750МЛ -15...+35ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ Р 58893-2020"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Пистолет механический Matrix MASTER для монтажной пены двухкомпонентная ручка с тефлоновым покрытием 0.55КГ 88669"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Очиститель профессиональный Makroflex Премиум для очистки монтажной пены 0.5Л баллон ТУ 2292-003-75302345-2007"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 10"

    "Лента крепежная адгезивная самоклеящаяся FT/HTM 11ММ 33М алюминиевая ГК "ССТ""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Провод силовой медь ПуГВ 1х6 450В ТУ 16-705.501-2010 1 6ММ2"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Наконечник кабельный обжимной КВТ ТМЛ 6-6-4 6ММ2 6.4ММ медный луженый ТУ 3424-001-59861269-2004"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 13"

    "Герметик силиконовый Tytan Neutral PRO прозрачный 310МЛ -50...+150ГРАД ЦЕЛЬС картридж для кровли 89643 ГОСТ 30535-97"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Пистолет полуоткрытый Matrix для герметика 310МЛ металл 7ММ 0.467КГ с зубчатым штоком 88640"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Выключатель автоматический модульный КЭАЗ ВА47-29-3C63-УХЛ3-КЭАЗ 63А тепловой, электромагнитный C IP20 400В 3P УХЛ3 54х80х75ММ ГОСТ 324912-2005"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Устройство защитного отключения УЗО Ф-1211 2P 220В 16А 30мА пластик ТУ 3422-101-77053535637-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Кабель силовой с медной жилой ВБШвнг(А) 5х4ММ2 ок 0.66КВ ГОСТ 31996-2012"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Расходомер-счетчик электромагнитный Взлет ЭМ ПРОФИ-222МО 0.17...3056М3/Ч 2.5МЕГАПА -10...+150ГРАД ЦЕЛЬС Ду50ММ ШСКД.407112.000 ТУ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "Источник питания вторичного Взлет ИВП 24.24 154-264В 24ВТ 24В 1А В41.30-10.00"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Термочехол РИЗУР-А-100 для расходомера-счетчика Взлет-ТЭР dy50-СЧ.1-A1-СГЛ-50/-КС-K2 ТУ 3442-001-12189681-2014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "Кабель нагревательный саморегулирующийся оплетка из медных луженных проволок 25 ВТ/М 220…240В 2х1.25ММ2 65ГРАД ЦЕЛЬС термопластичный эластомер ТУ 3558-013-33006874-2008 ССТ 25НТР2-ВТ"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 22"

    "Коробка соединительная РТВ 605-1Б/0 для подключения к силовой сети электрических нагревательных кабелей типа СНФ /ТМФ 2Exell IP66 УХЛ1 -55...+50ГРАД ЦЕЛЬС 50А 550В 160х160х90ММ ГОСТ 15150-69"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Коробка соединительная РТВ 401-1П/0 для подвода питания к саморегулирующимся электрическим нагревательным лентам 2Exel GbX IP66 УХЛ1 -55...+50ГРАД ЦЕЛЬС 160х160х90ММ ТУ 3464-107-33006874-2006"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 24"

    "Комплект заделок АКС.00005.01 РЭ для электрических нагревательных лент TKL, TKR ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) ГОСТ Р МЭК 62086-1-2005 ООО "ССТ""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 25"

    "Соединитель СНФ МФ-03-01-1 для греющих кабелей постоянной мощности IP66 380В 50А ТУ 27.32.13-031-39803459-2017"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 26"

    "Устройство ввода под теплоизоляцию LEK/U для ввода кабеля ГК "ССТ" ГОСТ Р 9001-2008"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 27"

    "Кран шаровой 11с33п-50/40 DN50 PN16 Ст20 ручной фланцевое ПТЗА с КОФ и крепежом"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 28"

    "Кран шаровой КШ 25.80.4110 DN25 PN80 Ст20 ручной под приварку У надземная установка ПТЗА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Лист оцинкованный Ферус 08пс/кп 1500х1500х0.6ММ ГОСТ 14918-80"

    Кол-во: 0.033

    "Позиция 30"

    "Хомут Stayer для крепления труб 12.7ММ 57-76ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 31"

    "Хомут червячный 35-50ММ нержавеющая сталь ТУ 4599-001-00304183-2010"

    Кол-во: 10.000

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