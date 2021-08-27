Поставка строительных материалов для нужд ЧСЭВС Уренгойского филиала ООО "Газпром энерго"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.