Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд филиала УТТиСТ ООО "Газпром добыча Ямбург"

Цена договора и требования к обеспечению

Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры либо способом в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12 (для СМСП).

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж DN80 PN1.6МПА 20ГЛ ручная газ -60…+425ГРАД ЦЕЛЬС "А" фланцевая ХЛ1 надземная установка тип 21 исполнение D ТУ 3741-010-07533604-2014 в комплекте с ответными фланцами (исп. C тип 11)" Кол-во: 8.000

"Позиция 2" "Кран шаровой разборный ЯГТ 15М.016.00.00.ХЛ DN15 PN1.6МПА сталь ручной -60…+150ГРАД ЦЕЛЬС муфтовый затвор по схеме "с плавающей пробкой" ТУ 37 4220-001-12673402-98" Кол-во: 8.000

"Позиция 3" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж DN50 PN1.6МПА 20ГЛ ручная газ -60…+425ГРАД ЦЕЛЬС "А" фланцевая ХЛ1 надземная установка тип 21 исполнение В ТУ 3741-010-07533604-2014" Кол-во: 2.000

"Позиция 4" "Кран шаровой разборный ЯГТ 10Ш.016.00.01.ХЛ DN10 PN1.6МПА сталь ручной -60…+150ГРАД ЦЕЛЬС штуцерно-ниппельный затвор по схеме "с плавающей пробкой" ТУ 37 4220-001-12673402-98" Кол-во: 2.000

"Позиция 5" "Кран шаровой разборный ЯГТ 25Ш.016.00.01.ХЛ DN25 PN1.6МПА сталь ручной -60…+150ГРАД ЦЕЛЬС штуцерно-ниппельный затвор по схеме "с плавающей пробкой" ТУ 37 4220-001-12673402-98" Кол-во: 2.000

"Позиция 6" "Кран шаровой разборный ЯГТ 15Ш.016.00.01.НЖ2 DN15 PN1.6МПА сталь ручной -60…+150ГРАД ЦЕЛЬС штуцерно-ниппельный затвор по схеме "с плавающей пробкой" ТУ 37 4220-001-12673402-98" Кол-во: 1.000