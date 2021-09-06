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    Главная / Торги / Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд филиала УТТиСТ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд филиала УТТиСТ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218352Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    218352

    Наименование закупки

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд филиала УТТиСТ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 13:06

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Проект_договора.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Почтовый адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Контактный телефон

    +7 34949 6-65-30

    Факс

    +7 34949 6-65-30

    Адрес электронной почты

    sa.bondarenko@yamburg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бондаренко Светлана Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд филиала УТТиСТ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    06.09.2021 08:00 GMT +306.09.2021 08:0006.09.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218352Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запорно-регулирующей арматуры для нужд филиала УТТиСТ ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    321 517,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО, Надымский район, п. Ямбург, БХиР МТР (п.Ямбург) филиала «Управление материально-технического снабжения и комплектация» ООО «Газпром добыча Ямбург» Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата стоимости Продукции по Договору производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика и иным, не запрещенным законодательством РФ, способом не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за датой получения Покупателем от Поставщика оригинала счета-фактуры либо способом в течение 15 рабочих дней с даты подписания Покупателем товарной накладной формы № ТОРГ-12 (для СМСП).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ямбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, Геолгоразведчиков, 9, 502Г

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж DN80 PN1.6МПА 20ГЛ ручная газ -60…+425ГРАД ЦЕЛЬС "А" фланцевая ХЛ1 надземная установка тип 21 исполнение D ТУ 3741-010-07533604-2014 в комплекте с ответными фланцами (исп. C тип 11)"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой разборный ЯГТ 15М.016.00.00.ХЛ DN15 PN1.6МПА сталь ручной -60…+150ГРАД ЦЕЛЬС муфтовый затвор по схеме "с плавающей пробкой" ТУ 37 4220-001-12673402-98"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 3"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж DN50 PN1.6МПА 20ГЛ ручная газ -60…+425ГРАД ЦЕЛЬС "А" фланцевая ХЛ1 надземная установка тип 21 исполнение В ТУ 3741-010-07533604-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой разборный ЯГТ 10Ш.016.00.01.ХЛ DN10 PN1.6МПА сталь ручной -60…+150ГРАД ЦЕЛЬС штуцерно-ниппельный затвор по схеме "с плавающей пробкой" ТУ 37 4220-001-12673402-98"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Кран шаровой разборный ЯГТ 25Ш.016.00.01.ХЛ DN25 PN1.6МПА сталь ручной -60…+150ГРАД ЦЕЛЬС штуцерно-ниппельный затвор по схеме "с плавающей пробкой" ТУ 37 4220-001-12673402-98"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Кран шаровой разборный ЯГТ 15Ш.016.00.01.НЖ2 DN15 PN1.6МПА сталь ручной -60…+150ГРАД ЦЕЛЬС штуцерно-ниппельный затвор по схеме "с плавающей пробкой" ТУ 37 4220-001-12673402-98"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Кран шаровой разборный ЯГТ 25ФП.016.В.00.ХЛ DN25 PN1.6МПА сталь ручной -60…+150ГРАД ЦЕЛЬС фланцевый затвор по схеме "с плавающей пробкой" ТУ 37 4220-001-12673402-98 с ответными фланцами тип 11 исполнение В"

    Кол-во: 6.000

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