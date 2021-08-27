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    Главная / Торги / Поставка насосного оборудования

    Поставка насосного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 00:0027.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218324Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    218324

    Наименование закупки

    Поставка насосного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 16:50

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2021_ИМ_.doc

    Договор_поставки___23_1540_от_30.08.2021__ООО_Микалор_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    irodimova@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родимова Инга Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка насосного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 00:00 GMT +327.08.2021 00:0027.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 218324Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосного оборудования

    Начальная цена

    809 626,41

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ул. Гвардейская, дом 19, лит. А, МТБ "Красное Село"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты согласно п. 3.3 договора. Транспортные расходы входят в стоимость оборудования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос погружной одноступенчатый моноблочный Гном 100-25 25М для грязной воды 100М3/Ч до +35ГРАД ЦЕЛЬС"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Насос ручной гидравлический Ж58А.7777-02"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Насос центробежный циркуляционный НПЦ 60 8М3/Ч 7М 0.37КВТ 230В с инвертором потока, баком 60Л, шлангом ТУ 3631-001-63309454-2012"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Насос ручной НБ 200-01М бочковой 20Л/МИН"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Мотопомпа бензиновая ЗУБР ЗБМП-1600 1600л/мин 28М 620х490х560ММ 6.6КВТ"

    Кол-во: 4.000

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