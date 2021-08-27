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    Главная / Торги / Поставка технологического оборудования

    Поставка технологического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 00:0027.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 217697Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    217697

    Наименование закупки

    Поставка технологического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 16:48

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_2021_ИМ_.doc

    Опросный_лист_ГРПШ_Волховское_ЛПУ.pdf

    Договор_поставки___23_1539_от_30.08.2021__ООО_Микалор_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    irodimova@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родимова Инга Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка технологического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 00:00 GMT +327.08.2021 00:0027.08.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 217697Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технологического оборудования

    Начальная цена

    735 812,85

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, г. Санкт-Петербург, ул. Гвардейская, дом 19, лит. А, МТБ "Красное Село"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок оплаты согласно п. 3.3 договора. Транспортные расходы входят в стоимость оборудования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лебедка ручная рычажная ЛР-1.6 1.6Т 12М"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Блок управления одоризатора газа настенный БО.03.ОП"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Таль ручная шестеренная ТРШБп-ЕхТ3 2Т 2М"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Тепловентилятор КЭВ-4С40Е 4КВТ 470М3/Ч 230/400В 50ГЦ 294х271х421ММ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 5"

    "Тепловентилятор КЭВ-6С40Е 6КВТ 560М3/Ч 380В 50ГЦ 348х347х461ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Пункт газорегуляторный шкафной ГРПШ-10МС 13789 ООО ЭПО Сигнал"

    Кол-во: 1.000

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