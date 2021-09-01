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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Компьютеры для филиалов Волгоград, Казань, Краснодар, Сургут, Ухта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
26.08.2021 10:27
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 495 719-82-90
Факс
Адрес электронной почты
a.solomatin@pitanie.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соломатин Андрей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Компьютеры для филиалов Волгоград, Казань, Краснодар, Сургут, Ухта
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
01.09.2021 01:00 GMT +301.09.2021 01:0001.09.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 217658Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Компьютеры для филиалов Волгоград, Казань, Краснодар, Сургут, Ухта
Начальная цена
731 250,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
1. Доставка осуществляется силами и за счет поставщика. 2. Расчеты за принятый товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 60, а для субъектов малого и среднего - 30 календарных дней со дня приемки Покупателем товара.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
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