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    Главная / Торги / Компьютеры для филиалов Волгоград, Казань, Краснодар, Сургут, Ухта

    Компьютеры для филиалов Волгоград, Казань, Краснодар, Сургут, Ухта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2021 01:0001.09.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 217658Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    217658

    Наименование закупки

    Компьютеры для филиалов Волгоград, Казань, Краснодар, Сургут, Ухта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 10:27

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 495 719-82-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.solomatin@pitanie.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Соломатин Андрей Геннадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Компьютеры для филиалов Волгоград, Казань, Краснодар, Сургут, Ухта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    01.09.2021 01:00 GMT +301.09.2021 01:0001.09.2021 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 217658Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Компьютеры для филиалов Волгоград, Казань, Краснодар, Сургут, Ухта

    Начальная цена

    731 250,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    1. Доставка осуществляется силами и за счет поставщика. 2. Расчеты за принятый товар производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 60, а для субъектов малого и среднего - 30 календарных дней со дня приемки Покупателем товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютер персональный для торговли J1900 Intel Celeron J1900 8ГБАЙТ win10Pro 15ДЮЙМ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Компьютер персональный для торговли J1900 Intel Celeron J1900 8ГБАЙТ win10Pro 15ДЮЙМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Компьютер персональный для торговли J1900 Intel Celeron J1900 8ГБАЙТ win10Pro 15ДЮЙМ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Компьютер персональный для торговли J1900 Intel Celeron J1900 8ГБАЙТ win10Pro 15ДЮЙМ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Компьютер персональный для торговли J1900 Intel Celeron J1900 8ГБАЙТ win10Pro 15ДЮЙМ"

    Кол-во: 3.000

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