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Наименование закупки
Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 07:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 3532 38-82-64
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
PalevAV@oren.gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Палев Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 13:30 GMT +327.08.2021 13:3027.08.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 217175Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, Оренбургский филиал ООО "Газпромтранс", 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30 км. Автодороги Оренбург-Самара. КПП 563843001, ИНН 7728262893 ,ОКПО 14822266Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата с момента получения продукции, доставка до склада заказчика. Транспортные расходы, стоимость тары и упаковки включена в стоимость Товара. Оплата Товара производится в течение не более 15 (пятнадцати) календарных дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счета-фактуры, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 3.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 3.000
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