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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.

    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 13:3027.08.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 217175Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    217175

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 07:57

    Документация процедуры

    2105780___сч_ф_368_от_22_09_2021.pdf

    2105780___товарная_накладная_368_от_22.09.2021.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 3532 38-82-64

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    PalevAV@oren.gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Палев Андрей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 13:30 GMT +327.08.2021 13:3027.08.2021 13:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 217175Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов к оргтехнике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Оренбургский филиал ООО "Газпромтранс", 460511, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, 30 км. Автодороги Оренбург-Самара. КПП 563843001, ИНН 7728262893 ,ОКПО 14822266Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата с момента получения продукции, доставка до склада заказчика. Транспортные расходы, стоимость тары и упаковки включена в стоимость Товара. Оплата Товара производится в течение не более 15 (пятнадцати) календарных дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счета-фактуры, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Samsung MLT-D709S SS798A черный 25000 страниц"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Драм-картридж Xerox 101R00434"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Картридж Xerox 106R01277 черный 12600 страниц"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Картридж Xerox 106R01413 черный 20000 страниц"

    Кол-во: 3.000

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