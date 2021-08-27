Поставка расходных материалов к вычислительной технике для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в 2021г.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата с момента получения продукции, доставка до склада заказчика. Транспортные расходы, стоимость тары и упаковки включена в стоимость Товара. Оплата Товара производится в течение не более 15 (пятнадцати) календарных дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счета-фактуры, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры.