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    Главная / Торги / Поставка парикмахерских принадлежностей

    Поставка парикмахерских принадлежностей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 22:0025.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 217023Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    217023

    Наименование закупки

    Поставка парикмахерских принадлежностей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    23.08.2021 17:56

    Документация процедуры

    _ДОГОВОР_поставки_ЭТП_ГПБ.docx

    _Необходимые_документы_контрагента.docx

    _О_заключении_договоров_с_использованием_электронной_подписи__ЭДО_на_ЭТП_ГПБ_.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    (3494) 92-73-03

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербицкий Валерий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка парикмахерских принадлежностей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 22:00 GMT +325.08.2021 22:0025.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 217023Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка парикмахерских принадлежностей

    Начальная цена

    724 180,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 календарных дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение с указанием наименования продукции, производителя, стоимости, срока поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска для волос корректор Estel De Luxe 0/00А NLС/A аммиачный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 0/11 NLC0/11 синий 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Краска для волос корректор Estel De Luxe Correct 0/22 NLC/22 зеленый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 0/33 NLC/33 желтый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Краска для волос корректор Estel Princess Essex 0/55 NLC/55 красный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Краска для волос корректор Estel De Luxe Correct 0/66 NLC/66 фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Краска для волос корректор Estel De Luxe Correct 0/G NLC/G графит 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Краска для волос Estel Extra Red 66/56 NLR66/56 темно-русый красно-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Краска для волос Estel De Luxe Extra Red 77/44 NLR77/44 русый медный интенсивный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Краска для волос Estel De Luxe Extra Red 77/55 NLR77/55 русый красный интенсивный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Краска для волос Estel De Luxe High Blond 100 NHB100 натуральный блондин ультра 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 12"

    "Краска для волос Estel De Luxe High Blond 117 NHB117 пепельно-коричневый блондин ультра 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Краска для волос Estel De Luxe High Blond 118 NHB118 пепельно-жемчужный блондин ультра 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 14"

    "Краска для волос Estel De Luxe High Blond 161 NHB161 фиолетово-пепельный блондин ультра 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 15"

    "Краска для волос Estel De Luxe High Blond 171 NHB171 коричнево-пепельный блондин ультра 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 16"

    "Краска для волос Estel De Luxe High Flash 44 NLF44 медный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Краска для волос Estel De Luxe High Flash 56 NLF56 красно-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Краска для волос Estel De Luxe High Flash 65 NLF65 фиолетово-красный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 19"

    "Средства для окрашивания волос Пигмент прямого действия Estel XTRO 60МЛ бирюзовый EX/NT ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Средства для окрашивания волос Пигмент прямого действия Estel XTRO 60МЛ желтый EX/NY ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Средства для окрашивания волос Пигмент прямого действия Estel XTRO 60МЛ розовый EX/NP ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 22"

    "Средства для окрашивания волос Пигмент прямого действия Estel XTRO 60МЛ сиреневый EX/NL ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Краска для волос Estel Prince Chrome PC3/11 темный шатен пепельный интенсивный 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 24"

    "Краска для волос Estel Prince Chrome PC3/66 темный шатен фиолетовый интенсивный 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Краска для волос Estel Prince Chrome 5/11 PC5/11 светлый шатен пепельный интенсивный 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 26"

    "Краска для волос Estel Prince Chrome 6/11 PC6/11 темно-русый пепельный интенсивный 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 27"

    "Краска для волос Estel Prince Chrome 7/16 PC7/16 русый пепельно-фиолетовый 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 28"

    "Краска для волос Estel Prince Chrome 7/66 PC7/66 русый фиолетовый интенсивный 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 29"

    "Краска для волос Estel Prince Chrome 8/16 PC8/16 светло-русый пепельно-фиолетовый 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 30"

    "Краска для волос Estel Prince Chrome 9/6 PC9/6 блондин фиолетовый 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 31"

    "Краска для волос Estel Prince Chrome 9/6 PC9/6 блондин фиолетовый 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Краска для волос Estel Prince Chrome 9/61 PC9/61 блондин фиолетово-пепельный 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 33"

    "Средства для окрашивания волос Корректор аммиачный Estel Prince 0/00A 100МЛ бесцветный PC/А ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 34"

    "Краска для волос Estel Prince 1/0 PC1/0 черный классический 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 35"

    "Краска для волос Estel Prince 10/0 PC10/0 светлый блондин 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 36"

    "Краска для волос Estel Prince 3/0 PC3/0 темный шатен 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 37"

    "Краска для волос Estel Prince 4/0 PC4/0 шатен 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 38"

    "Краска для волос Estel Prince 5/0 PC5/0 светлый шатен 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 39"

    "Краска для волос Estel Prince 5/00 PC5/00 светлый шатен для седины 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 40"

    "Краска для волос Estel Prince 6/0 PC6/0 темно-русый 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 41"

    "Краска для волос Estel Prince 6/00 PC6/00 темно-русый для седины 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 42"

    "Краска для волос Estel Prince 7/0 PC7/0 средне-русый 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 43"

    "Краска для волос Estel Prince 7/00 PC7/00 средне-русый для седины 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 44"

    "Краска для волос Estel Prince 7/71 PC7/71 средне-русый коричнево-пепельный 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 45"

    "Краска для волос Estel Prince 8/0 PC8/0 светло-русый 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 46"

    "Краска для волос Estel VHC 8/71 VHC 8/71 светло-русый коричнево-пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 47"

    "Краска для волос Estel Prince 9/0 PC9/0 блондин 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 48"

    "Краска для волос Estel Prince 9/00 PC9/00 блондин для седины 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 49"

    "Средства для окрашивания волос Окислитель для волос Estel De Luxe 1.5% 900МЛ LA/900 ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 50"

    "Средства для окрашивания волос Оксигент 3% для волос Estel De Luxe LO 03/900 900МЛ LO 3/900 ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 51"

    "Средства для окрашивания волос Оксигент 6% для волос Estel De Luxe LO 06/900 900МЛ LO 6/900 ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 52"

    "Краска для волос уход Estel De Luxe 1/0 NDL1/0 черный классический 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 53"

    "Краска для волос Estel De Luxe 10/1 NDL10/1 светлый блондин пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 54"

    "Краска для волос Estel De Luxe 10/116 NDL10/116 блондин усиленный пепельно-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 55"

    "Краска для волос Estel De Luxe 10/117 NDL10/117 светлый блондин усиленный пепельно-коричневый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 56"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 10/16 PE10/16 светлый блонд пепельно-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 57"

    "Краска для волос Estel VHC 10/17 VHC 10/17 светлый блондин пепельно-коричневый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 58"

    "Краска для волос Estel De Luxe 10/61 NDL10/61 светлый блондин фиолетово-пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 59"

    "Краска для волос Estel De Luxe 10/65 NDL10/65 светлый блондин фиолетово-красный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 60"

    "Краска для волос Estel VHC 10/76 VHC 10/76 светлый блондин коричнево-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 61"

    "Краска для волос Estel De Luxe 3/0 NDL3/0 темный шатен 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 62"

    "Краска для волос Estel De Luxe 3/11 NDL3/11 темный шатен пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 63"

    "Краска для волос Estel De Luxe 3/55 NDL3/55 темный шатен красный интенсивный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 64"

    "Краска для волос Estel De Luxe 4/0 NDL4/0 шатен 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 65"

    "Краска для волос Estel De Luxe 4/5 NDL4/5 шатен красный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 66"

    "Краска для волос Estel De Luxe 4/6 NDL4/6 шатен фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 67"

    "Краска для волос Estel De Luxe 4/65 NDL4/65 шатен фиолетово-красный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 68"

    "Краска для волос Estel De Luxe 4/7 NDL4/7 шатен коричневый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 69"

    "Краска для волос Estel De Luxe 5/0 NDL5/0 светлый шатен 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 70"

    "Краска для волос Estel De Luxe 6/0 NDL6/0 темно-русый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 71"

    "Краска для волос Estel De Luxe 6/1 NDL6/1 темно-русый пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 72"

    "Краска для волос Estel De Luxe 6/44 NDL6/44 темно-русый медный интенсивный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 73"

    "Краска для волос Estel De Luxe 6/7 NDL6/7 темно-русый коричневый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 74"

    "Краска для волос Estel De Luxe 6/77 NDL6/77 темно-русый коричневый интенсивный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 75"

    "Краска для волос Estel De Luxe 7/0 NDL7/0 русый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 76"

    "Краска для волос Estel De Luxe 7/00 NDL7/00 русый для седины 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 77"

    "Краска для волос Estel De Luxe 7/1 NDL7/1 русый пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 78"

    "Краска для волос Estel De Luxe 7/16 NDL7/16 русый пепельно-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 79"

    "Краска для волос Estel De Luxe 7/7 NDL7/7 русый коричневый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 80"

    "Краска для волос Estel De Luxe 7/71 NDL7/71 русый коричнево-пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 81"

    "Краска для волос Estel De Luxe 7/76 NDL7/76 русый коричнево-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 82"

    "Краска для волос Estel De Luxe 7/77 NDL7/77 русый коричневый интенсивный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 83"

    "Краска для волос Estel De Luxe 8/0 NDL8/0 светло-русый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 84"

    "Краска для волос Estel De Luxe 8/00 NDL8/00 светло-русый для седины 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 85"

    "Краска для волос Estel De Luxe 8/3 NDL8/3 светло-русый золотистый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 86"

    "Краска для волос Estel De Luxe 8/36 NDL8/36 светло-русый золотисто-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 87"

    "Краска для волос Estel De Luxe 8/4 NDL8/4 светло-русый медный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 88"

    "Краска для волос Estel De Luxe 8/65 NDL8/65 светло-русый фиолетово-красный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 89"

    "Краска для волос Estel De Luxe 8/7 NDL8/7 светло-русый коричневый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 90"

    "Краска для волос Estel VHC 8/71 VHC 8/71 светло-русый коричнево-пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 91"

    "Краска для волос Estel De Luxe Silver DLS8/76 DLS 8/76 светло-русый коричнево-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 92"

    "Краска для волос Estel De Luxe 9/0 NDL9/0 блондин 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 93"

    "Краска для волос Estel De Luxe 9/00 NDL9/00 блондин для седины 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 94"

    "Краска для волос Estel De Luxe 9/1 NDL9/1 блондин пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 95"

    "Краска для волос Estel De Luxe 9/16 NDL9/16 блондин пепельно-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 96"

    "Краска для волос Estel VHC 9/65 VHC 9/65 блондин фиолетово-красный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 97"

    "Краска для волос Estel De Luxe Silver DLS9/65 DLS9/65 блондин фиолетово-красный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 98"

    "Краска для волос Estel De Luxe 9/7 NDL9/7 блондин коричневый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 99"

    "Краска для волос Estel VHC 9/76 VHC 9/76 блондин коричнево-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 100"

    "Краска для волос Estel De Luxe Sense 8/76 SE8/76 светло-русый коричнево-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 101"

    "Краска для волос Estel De Luxe Sense 9/1 SE9/1 блондин пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 102"

    "Краска для волос Estel De Luxe Sense 9/16 SE9/16 блондин пепельно-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 103"

    "Краска для волос Estel De Luxe Sense 9/65 SE9/65 блондин фиолетово-красный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 104"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 8/71 PE8/71 светло-русый коричнево-пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 105"

    "Краска для волос Estel Alpha Homme AH4/0 шатен 10МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 106"

    "Краска для волос Estel Alpha Homme AH7/0 русый 10МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 107"

    "Краска для волос Estel Alpha Homme AH8/0 светло-русый 10МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 108"

    "Средства для окрашивания волос Оксигент 6% Estel Alpha Homme 200МЛ AH6/200"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 109"

    "Средства для укладки волос Спрей для волос Estel Otium Thalasso Beach-Waves 100МЛ OTM.42 ГОСТ 31679-2012"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 110"

    "Средства для укладки волос Спрей для волос Estel Otium Thalasso Морская пена 100МЛ OTM.43 ГОСТ 31677-2012"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 111"

    "Средства для укладки волос Спрей для волос Estel Otium Wave Twist Легкое расчесывание 200МЛ OTM.3 ГОСТ 31677-2012"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 112"

    "Средства для укладки волос Масло блеск для волос Estel Haute Couture Luxury Shine 50МЛ C/S/O50"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 113"

    "Средства для укладки волос Программа для процедуры экранирования поврежденных волос Estel Q3 Q3R/NN"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 114"

    "Бальзам для волос уход для поддержания ламинирования Estel iNeo-Crystal 150МЛ CR/HB"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 115"

    "Средства для окрашивания волос Набор для процедуры ламинирования волос Estel iNeo-Crystal CR/N1"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 116"

    "Бальзам для волос для выравнивания структуры Estel De Luxe 1000МЛ DL1000/BT ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 117"

    "Бальзам для волос стабилизатор цвета Estel De Luxe 1000МЛ DL1000/B15 ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 118"

    "Шампунь Estel De Luxe Интенсивное очищение 1000МЛ DL1000/S16 ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 119"

    "Шампунь Estel De Luxe Стабилизатор цвета 1000МЛ DL1000/S17 ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 120"

    "Маска для волос для окрашенных волос Estel Curex Color Save 500МЛ CU500/M4 ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 121"

    "Шампунь для окрашенных волос Estel Curex Color Save 300МЛ CU300/S3 ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 122"

    "Лосьон спрей Estel Curex Therapy для интенсивного восстановления 200МЛ ГОСТ 31677-2012"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 123"

    "Лосьон Estel Skin Color Remover для удаления краски с кожи 200МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 124"

    "Маска для волос интенсивная для восстановления волос Estel Otium Miracle Revive 300МЛ OTM.32 ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 125"

    "Средства для укладки волос Спрей для интенсивного увлажнения волос Estel Otium Aqua 200МЛ OTM.37 ГОСТ 31677-2012"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 126"

    "Бальзам для волос Estel 18 PLUS 200МЛ EP/B200"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 127"

    "Шампунь Estel 18 PLUS 1000МЛ EP/S1000"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 128"

    "Шампунь серебристый для холодных оттенков блонд Estel Prima Blonde 1000МЛ PB.1 ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 129"

    "Бальзам для волос серебристый для холодных оттенков блонд Estel Prima Blonde 200МЛ PB.2 ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 130"

    "Маска для волос Estel Prima Blonde серебристая для холодных оттенков блонд 300МЛ PB.7 ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 131"

    "Маска для волос масло-уход Estel Prima Blonde для светлых волос 100МЛ PB.8 ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 132"

    "Средства для укладки волос Спрей двухфазный для светлых волос Estel Prima Blonde 200МЛ PB.5 ГОСТ 31677-2012"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 133"

    "Маска для волос Estel Prima Blonde комфорт для светлых волос 300МЛ PB.6 ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 134"

    "Краска для волос крем Estel Princess Essex S-OS 107 P/S107 песочный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 135"

    "Краска для волос крем Estel Princess Essex S-OS 116 P/S116 перламутровый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 136"

    "Краска для волос крем Estel Princess Essex S-OS 117 P/S117 скандинавский 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 137"

    "Краска для волос крем Estel Princess Essex S-OS 161 P/S161 полярный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 138"

    "Краска для волос крем Estel Princess Essex S-OS 165 P/S165 коралловый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 139"

    "Краска для волос крем Estel Princess Essex S-OS 166 P/S166 аметистовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 140"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 1 PF1 розовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 141"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 2 PF2 лиловый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 142"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 3 PF3 сиреневый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 143"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 4 PF4 фиалковый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 144"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 1/0 PE1/0 черный классический 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 145"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 10/0 PE10/0 светлый блондин 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 146"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 1/11 NLC1/11 сине-черный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 147"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 10/1 PE10/1 светлый блонд пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 148"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 10/16 PE10/16 светлый блонд пепельно-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 149"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 10/65 PE10/65 светлый блонд розовый жемчуг 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 150"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 10/66 PE10/66 светлый блонд фиолетовый/орхидея 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 151"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 10/76 PE10/76 светлый блонд коричнево-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 152"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 3/0 PE3/0 темный шатен 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 153"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 4/0 PE4/0 шатен 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 154"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 4/71 PE4/71 шатен коричнево-пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 155"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 5/0 PE5/0 светлый шатен 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 156"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 5/00 PE5/00 светлый шатен для седины 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 157"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 5/5 PE5/5 светлый шатен красный рубин 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 158"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 5/56 PE5/56 светлый шатен красно-фиолетовый махагон 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 159"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 5/76 PE5/76 светлый шатен коричнево-фиолетовый горький шоколад 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 160"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 6/00 PE6/00 темно-русый для седины 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 161"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 6/6 PE6/6 темно-русый фиолетовый бургундский 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 162"

    "Краска для волос Estel Prince 7/00 PC7/00 средне-русый для седины 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 163"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 7/77 PE7/77 средне-русый коричневый интенсивный капуччино 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 164"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 8/00 PE8/00 светло-русый для седины 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 165"

    "Краска для волос Estel Prince 8/61 PE7/77 светло-русый фиолетово-пепельный 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 166"

    "Краска для волос Estel Prince 8/65 PC8/65 светло-русый фиолетово-красный 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 167"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 8/71 PE8/71 светло-русый коричнево-пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 168"

    "Краска для волос Estel Prince 8/76 PС8/76 светло-русый коричнево-фиолетовый 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 169"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 9/00 PE9/00 блондин для седины 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 170"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 9/17 PE9/17 блондин пепельно-коричневый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 171"

    "Краска для волос Estel Prince 9/65 PС9/65 блондин розовый 100МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 172"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 5/6 PE5/6 божоле 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 173"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 5/7 PE5/7 шоколад 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 174"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 5/71 PE5/71 светлый шатен коричнево-пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 175"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 5/77 PE5/77 светлый шатен коричневый интенсивный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 176"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 6/0 PE6/0 темный русый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 177"

    "Краска для волос Estel VHC 6/71 VHC 6/71 темно-русый коричнево-пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 178"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 6/76 PE6/76 темный русый коричнево-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 179"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 6/77 VHC 6/77 темный русый коричневый интенсивный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 180"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 7/1 PE7/1 русый пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 181"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 7/7 PE7/7 русый коричневый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 182"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 7/71 PE7/71 русый коричнево-пепельный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 183"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 7/76 PE7/76 русый коричнево-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 184"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 8/0 PE8/0 светлый русый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 185"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 6/4 PE6/4 темно-русый медный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 186"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 7/4 PE7/4 средне-русый медный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 187"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 8/1 PE8/1 светлый русый пепельный металлик 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 188"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 8/45 PE8/45 светлый русый медно-красный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 189"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 9/0 PE9/0 блонд 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 190"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 9/16 PE8/16 блонд пепельный фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 191"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 9/18 PE9/18 блонд пепельный жемчужный 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 192"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 9/65 PE9/65 блонд розовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 193"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 9/7 PE9/7 блонд бежевый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 194"

    "Краска для волос Estel Princess Essex 9/76 PE9/76 блонд коричнево-фиолетовый 60МЛ ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 195"

    "Средства для окрашивания волос Оксигент 9% для волос Estel Essex Princess 1000МЛ P/O9/1000 ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 196"

    "Средства для окрашивания волос Оксигент 6% для волос Estel Essex Princess 1000МЛ P/O6/1000 ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 197"

    "Средства для окрашивания волос Био-перманент Estel Niagara N3/500 500МЛ P/O9/1000 ГОСТ 32850-2014"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 198"

    "Средства для окрашивания волос Фиксаж-перманент Estel Niagara N0/500 750МЛ EP/750 ГОСТ 32850-2014"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 199"

    "Лак для укладки волос сильной фиксации Estel Professional Airex 400МЛ AL10/400"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 200"

    "Средства для укладки волос Спрей сильной фиксации Estel Airex Push-Up 100МЛ APU100 ГОСТ 31677-2012"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 201"

    "Лак для укладки волос Schwarzkopf Professional Laque Super Strong Hold 500МЛ 1580492"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 202"

    "Косметика для профессионального ухода Клей латексный Kryolan для ресниц 4Г 5346"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 203"

    "Косметика для профессионального ухода Клей сандарачный (мастика) Kryolan Mastix Spirit Gum для усов и бороды 50МЛ 2022"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 204"

    "Губка макияжная многоразовая Dewal N21 70х50х20ММ 4ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 205"

    "Шпильки волна для волос Dewal SLT45V-5/200 45ММ 200Г золотистые 6022"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 206"

    "Невидимки волна для волос Dewal SLN60V-5/200 60ММ 200Г золотистые №21"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 207"

    "Средства для окрашивания волос Оксигент 9% для волос Estel De Luxe LO 09/900 900МЛ LO 9/900 ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 208"

    "Средства для укладки волос Гель 3D ламинирующий для волос Estel iNeo-Crystal 200МЛ CR/M"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 209"

    "Средства для окрашивания волос Активатор для волос Estel Essex Princess 1.5% 1000МЛ P/A/1000 ГОСТ 31696-2012"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 210"

    "Средства для окрашивания волос Активатор для пастельного тонирования Estel Essex Princess 1.5% 1000МЛ PE9/76 ГОСТ 32837-2014"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 211"

    "Воротнички для парикмахерских Estel спанлейс белые 7х40СМ 100ШТ EL.5"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 212"

    "Диски ватные Bella Cotton 5.5СМ белые 100ШТ BC-082-O100-010 ТУ 9398-002-11736425-2007"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 213"

    "Пеньюар одноразовый Estel Element полиэтиленовый 120х160СМ 50ШТ 1580492"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 214"

    "Кисть для окрашивания малая Estel Professional А.597 ГОСТ 28638-90"

    Кол-во: 2.000

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