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    Главная / Торги / Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для нужд ООО "газпром трансгаз Самара"

    Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для нужд ООО "газпром трансгаз Самара"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 09:0030.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 216717Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    216717

    Наименование закупки

    Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для нужд ООО "газпром трансгаз Самара"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 12:53

    Документация процедуры

    Спецификация_и_Техническое_задание.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Юридический адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Почтовый адрес

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Контактный телефон

    +7 846 212-38-47

    Факс

    +7 846 212-38-47

    Адрес электронной почты

    o.lukianova@samaratransgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукьянова Олеся Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для нужд ООО "газпром трансгаз Самара"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 09:00 GMT +330.08.2021 09:0030.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 216717Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для нужд ООО "газпром трансгаз Самара"

    Начальная цена

    1 440 211,63

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки (в случае если поставщик является СМСП в течение 15 рабочих дней с момента поставки) Условия доставки: автотранспорт Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"

    Адрес местонахождения

    443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пакет для утилизации медицинских отходов класс А ПЭ белый 330х300ММ 1ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Пакет для утилизации медицинских отходов одноразовый класс Б ПЭ желтый 330х300ММ 100ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Средство дезинфицирующее King DermAlpes One Shot инсектоакарицидное аэрозоль флакон 0.1Л"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Адреналин 0.1ПРОЦ ампулы 1МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Индикатор стерилизации химический ЭомиТЕСТ Азопирам-К контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый ООО НПФ Винар Россия"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Препарат аммиака Аммиак раствор флакон 10ПРОЦ 100МЛ ГОСТ 17768-90"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Андипал таблетки 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Анти-ангин формула таблетки для рассасывания 20ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Препарат Антигриппин взрослый таблетки шипучие 710МГ 10ШТ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 10"

    "Аптечка коллективная для оказания первой помощи работникам ФЭСТ футляр пластиковый приказ Минздравсоцразвития РФ №169н от 05.03.2011г."

    Кол-во: 136.000

    "Позиция 11"

    "Аптечка автомобильная первой помощи ФЭСТ Салют футляр пластиковый приказ Минздравмедпрома России от 20.08.1996 № 325 с изменениями и дополнениями от 08.09.2009 в Приложении 1"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Средство антисептическое Асептолин раствор для наружного применения 70ПРОЦ 100МЛ"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 13"

    "Кислота аскорбиновая порошок 2.5Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Кислота ацетилсалициловая АСПИРИН С таблетки шипучие 10ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 15"

    "Ацикловир мазь туба 5ПРОЦ 5Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 16"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Баралгин таблетки 20ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Бахилы одноразовые Ulma ПЭ 100ШТ медицинские"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 18"

    "Бинт марлевый нестерильный 5Мx10СМ"

    Кол-во: 187.000

    "Позиция 19"

    "Бинт марлевый медицинский нестерильный Апполо 5Мx5СМ"

    Кол-во: 144.000

    "Позиция 20"

    "Бинт марлевый нестерильный 7Мx14СМ индивидуальная упаковка"

    Кол-во: 186.000

    "Позиция 21"

    "Бинт марлевый стерильный 5Мx10СМ ГОСТ 1172-93"

    Кол-во: 194.000

    "Позиция 22"

    "Бинт марлевый стерильный 5Мx7СМ ГОСТ 1172-93"

    Кол-во: 198.000

    "Позиция 23"

    "Бинт марлевый стерильный 7Мx14СМ"

    Кол-во: 117.000

    "Позиция 24"

    "Бинт эластичный трубчатый размер №1 20Мx2СМ белый ООО "ТД "Апполо""

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 25"

    "Бинт эластичный трубчатый размер №2 20Мx2СМ белый ООО "ТД "Апполо""

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 26"

    "Бинт эластичный трубчатый размер 3"

    Кол-во: 34.000

    "Позиция 27"

    "Бинт эластичный трубчатый размер №4"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 28"

    "Средство инсектоакарицидное Медифокс-Супер для лечения чесотки раствор флакон 50МЛ ООО НПЦ "Фокс и КО""

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 29"

    "Кислота борная порошок 10Г ТУ 08.91.19-002-95152190-2019 СС № POCC RU.НВ61.Н00926 от 07.07.20"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 30"

    "Бриллиантовый зеленый 1ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 31"

    "Средство противокашлевое Бронхолитин сироп 125МЛ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Бутыль с узким горлом Kartell 100МЛ 108х48ММ ПП градуированная с полипропиленовой винтовой крышкой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Вата гигроскопическая хирургическая стерильная 100Г"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 34"

    "Вата гигроскопическая хирургическая медицинская Емельяновская нестерильная 50Г №1"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 35"

    "Шарики ватные медицинские нестерильные хлопок 100% 25ММ 0.5Г 100ШТ ООО Емельянъ Савостинъ Россия ГОСТ 5556-81"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 36"

    "Средство педикулицидное Веда-2 от вшей и гнид шампунь флакон 100МЛ ООО "Дезинфекционист ЭПЦ""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 37"

    "Контейнер медицинский многоразовый для сбора медицинских отходов класса Б 6000МЛ пластик ООО "Самарский Завод Полимерных Изделий""

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 38"

    "Капли Визин классический глазные 15МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 39"

    "Воздуховод ротоглоточный одноразовый Алба Хелскеа ЛЛС 90ММ 3ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 40"

    "Препарат Волювен раствор для инъекций 500МЛ 6ПРОЦ 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Средство антацидное Гевискон таблетки 250МГ 24ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 42"

    "Гексорал аэрозоль 0.2ПРОЦ 40МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 43"

    "Препарат противоаллергический Фенистил гель туба 30Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 44"

    "Раствор для инфузий Гидроксиэтилкрахмал-Эском 6ПРОЦ 250МЛ флакон"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Гепарин раствор для инъекций 5МЛ 5000МЕ 5ШТ ООО "Велфарм" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 46"

    "Глицин таблетки 100МГ 50ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 47"

    "Глюкоза раствор для инъекций 40ПРОЦ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 48"

    "Глюкоза раствор для инфузий флакон 5ПРОЦ 200МЛ 1ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 49"

    "Глюкоза раствор для инфузий флакон 5ПРОЦ 400МЛ"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 50"

    "Глюкометр OneTouch Select Plus Flex 500 измерений"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Граммидин Нео таблетки для рассасывания с анестетиком 18"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 52"

    "Препарат гемостатического действия Губка гемостатическая 1ШТ 90х90ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 53"

    "Средство слабительное Гуттасил капли 7.5 30МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 54"

    "Дексаметазон ампулы 4МГ/МЛ 1МЛ 25ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 55"

    "Дексаметазон раствор для инъекций ампулы 4МГ/МЛ 1МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 56"

    "Cтимулятор регенерации тканей Декспантенол мазь туба 5ПРОЦ 30Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 57"

    "Препарат гемостатического действия Этамзилат раствор для инъекций 125МГ 2МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 58"

    "Допамин ампулы 5МЛ 40МГ 10ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 59"

    "Мешок дыхательный типа АМБУ КДО-МП-В 2300±200МЛ 350х140х200ММ одноразовый ТУ 9444-169-17493159-2002 ГОСТ Р.50444-92"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 60"

    "Средство дезинфицирующее Жавель Син пластиковая туба 300ШТ"

    Кол-во: 44.000

    "Позиция 61"

    "Средство дезинфицирующее Жавилар плюс таблетки банка 300ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 62"

    "Жгут венозный 400х25х1мм для внутривенных манипуляций"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 63"

    "Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 64"

    "Препарат противоаллергический Зодак таблетки 10МГ 10ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 65"

    "Средство анальгезирующее Ибуклин юниор таблетки диспергируемые 125МГ 20ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 66"

    "Изокет раствор для инфузий ампулы 10МЛ 1МГ 10ШТ Германия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 67"

    "Средство антисептическое Ингалипт аэрозоль для местного применения 1ШТ 30МЛ флакон"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 68"

    "Индикатор стерилизации паровой химический Стериконт-П-А с журналом 1000ШТ ООО НПФ Винар ТУ 9398-042-11764404-2003 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 69"

    "Индикатор МедИС-В-180/60-1000 (Винар)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 70"

    "Йод спиртовой раствор для наружного применения 5ПРОЦ 10МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 71"

    "Тест-полоска на определение 6 видов наркотиков ИХА-6-Мульти-фактор 1ШТ ООО "Фактор-Мед" Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 72"

    "Препарат Кагоцел таблетки 12МГ 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 73"

    "Средство Камистад гель туба 10Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 74"

    "Капли Сульфацил натрия глазные 20ПРОЦ 1.5МЛ АО "ПФК Обновление" Россия"

    Кол-во: 21.000

    "Позиция 75"

    "Катетер урологический Нелатона CH/FR женский 20см стерильный термопластичный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd."

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 76"

    "Катетер урологический типа Нелатон ОП стер. СН 12/40см 1ШТ Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД Китай"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 77"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Кетопрофен гель 5ПРОЦ 30Г"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 78"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Кеторол Экспресс таблетки диспергируемые в полости рта 10МГ 20ШТ ООО ДР. Редди`с Лабораторис Индия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 79"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Кеторол ампулы 30МГ 1МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 80"

    "Кислота ацетилсалициловая таблетки 500МГ 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 81"

    "Кларитин таблетки 10МГ 10ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 82"

    "Кларитин таблетки 10МГ 30ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 83"

    "Клеенка подкладная 1.4х2М"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 84"

    "Коделак Бронхо таблетки 25 2 года 10ШТ ЛСР-008115/08-141008 ОАО Фармстандарт-Лексредства Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 85"

    "Средство противокашлевое Коделак Нео таблетки 50МГ 10"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 86"

    "Препарат Колдакт Флю Плюc капсулы 10ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 87"

    "Комплект одноразовой одежды изолирующий Каспер для защиты от биологических и химических загрязнений комбинезон на молнии с капюшоном нетканый материал L/XL/XXL ТУ 32.50.50-001-10713586-2020 ООО ТД "Артекс" Россия"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 88"

    "Контейнер медицинский для сбора биоматериалов 60СМ3;^МЛ стерильный 1ШТ 562204"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 89"

    "Контейнер медицинский для сбора биоматериалов 60СМ3;^МЛ полимер стерильный с крышкой и ложкой 1ШТ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 90"

    "Кордиамин раствор для инъекций ампулы 250МГ 1МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 91"

    "Пробирка крио Aptaca с завинчивающейся крышкой с юбкой устойчивости стерильная градуированная 2МЛ 12.5х49ММ 50ШТ полипропилен"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 92"

    "Лазикс раствор для инъекций ампулы 2МЛ 10МГ 10ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 93"

    "Мазь Левомеколь туба 40Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 94"

    "Лейкопластырь рулон 2x500СМ"

    Кол-во: 188.000

    "Позиция 95"

    "Лейкопластырь бактерицидный фиксирующий SFM 1.9х7.2СМ на полимерной основе SFM Hospital Products GmbH Германия"

    Кол-во: 410.000

    "Позиция 96"

    "Лейкопластырь бактерицидный 4х10СМ"

    Кол-во: 305.000

    "Позиция 97"

    "Лейкопластырь катушечный SFM-Plaster тканевая основа 1х250СМ SFM Hospital Products GmbH Германия"

    Кол-во: 33.000

    "Позиция 98"

    "Противодиарейное средство Лоперамид таблетки 2МГ №20"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 99"

    "Средство антацидное Маалокс таблетки жевательные 20ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 100"

    "Магния сульфат для внутривенного введения раствор в ампулах 250МГ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 101"

    "Мазь Тетрациклин 5Г 1ПРОЦ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 102"

    "Средство дезинфицирующее Медифокс Супер инсектоакарицидное жидкий концентрат 0.5Л 1ШТ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 103"

    "Мезим Форте таблетки покрытые оболочкой блистер 20ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 104"

    "Средство Меновазин раствор 40МЛ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 105"

    "Метрогил Дента гель туба 20Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 106"

    "Пробирка Эппендорф с крышкой нестерильная градуированная 1.5МЛ полипропилен 11005503"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 107"

    "Средство антисептическое Мирамистин раствор 0.01ПРОЦ 150МЛ флакон с распылителем"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 108"

    "Мукалтин таблетки 50МГ 10ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 109"

    "Тест-система мультипанель Наркочек на 5 видов наркотиков"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 110"

    "Мундштук для алкотестера Drivesafe II 100ШТ Alcohol Countermeasure Systems Corp"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 111"

    "Мундштук одноразовый для алкотестера Динго Е-200 полипропиленовый"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 112"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Найз гель 1ПРОЦ 20Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 113"

    "Наконечник к дозатору универсальный полипропилен бесцветный 5000МКЛ 13х135ММ автоклавируемый 100ШТ 1.75.30.30.0095 ООО ЭКРОСХИМ Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 114"

    "Наконечник к дозатору Axygen для ПЦР-работ 0.5-200МКЛ штатив/пакет 96ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 115"

    "Хлорид натрия раствор для инъекций ампулы 0.9ПРОЦ 10МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 116"

    "Хлорид натрия раствор для инфузий 0.9ПРОЦ 200МЛ"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 117"

    "Хлорид натрия раствор для инфузий флакон 0.9ПРОЦ 400МЛ 1ШТ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 118"

    "Нитроминт спрей 10МЛ 0.4МГ 180ДОЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 119"

    "Но-шпа таблетки 40МГ 100ШТ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 120"

    "Седативное средство Ново-Пассит таблетки покрытые оболочкой 200МГ 60ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 121"

    "Седативное средство Ново-Пассит раствор для приема внутрь флакон 100МЛ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 122"

    "Ножницы медицинские хирургические вертикально-изогнутые остроконечные 100ММ МИЗ им.Горького"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 123"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Нурофен Детский Клубника суспензия флакон 100МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 124"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Нурофен таблетки 0.2Г 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 125"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Нурофен форте таблетки 400МГ 12ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 126"

    "Капли Отипакс ушные 15МЛ 16Г флакон"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 127"

    "Пакет гипотермический Снежок"

    Кол-во: 85.000

    "Позиция 128"

    "Пакет гипотермический для оказания первой медицинской помощи ФЭСТ Снежок 13х11СМ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 129"

    "Материал для стерилизации Пакет самозаклеивающийся Винар СтериТ паровой/воздушный/газовый/радиационный крафт-бумага 450х500ММ №100ШТ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 130"

    "Пакет индивидуальный перевязочный медицинский стерильный с двумя подушечками"

    Кол-во: 55.000

    "Позиция 131"

    "Ватные палочки 200ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 132"

    "Cтимулятор регенерации тканей Пантенол спрей 130Г"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 133"

    "Папаверин таблетки 40МГ 10ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 134"

    "Парацетамол таблетки 500МГ 10ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 135"

    "Пенталгин таблетки покрытые оболочкой 24ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 136"

    "Cтимулятор регенерации тканей Д-Пантенол крем для наружного применения туба 5ПРОЦ 25Г Ядран Галенский Лабораторий Хорватия ЛС-001251 от 21.11.2017"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 137"

    "Комбинированные препараты Пентовит таблетки покрытые оболочкой 50ШТ ЗАО "Алтайвитамины" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 138"

    "Перекись водорода раствор 3ПРОЦ 100МЛ флакон"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 139"

    "Пинцет медицинский одноразовый стерильный 150ММ нетоксический полистирол 100ШТ ООО МИМ Россия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 140"

    "Пинцет медицинский атомический 200ММ ООО "Полимерные изделия" стерильный ОП, №1"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 141"

    "Пипетка глазная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 142"

    "Повязка атравматичная с хлоргексидином Парапран-ХГ 7.5х10СМ крупноячеистая хлопчатобумажная сетка стерильная 30ШТ Первая помощь при поверхностных ранах, ожогах ООО "НПМ" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 143"

    "Салфетка антимикробная стерильная Активтекс ХФ трикотажное полотно 10х10СМ 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 144"

    "Глюкокортикостероид Полидекса капли ушные 10.5МЛ Лаборатории Бушара-Рекордати Франция"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 145"

    "Глюкокортикостероид Преднизол 30МГ 3ШТ 1МЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 146"

    "Простыня одноразовая КМ-ИМС нестерильная 800х2000ММ СММС 42Г/М2 50ШТ ТУ 9398-002-50337012-2010 ООО Интермедсервис Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 147"

    "Препарат пустырника экстракт Таблетки 14МГ 50ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 148"

    "Средство дезинфицирующее Пюржавель таблетки 300ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 149"

    "Препарат сосудосуживающий Ринонорм спрей назальный флакон с распылителем 0.05ПРОЦ 20МЛ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 150"

    "Препарат сосудосуживающий Ринонорм-Тева спрей назальный 0.1ПРОЦ 20МЛ Меркле ГмбХ Германия"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 151"

    "Салфетка медицинская стерильная марлевая 14х16СМ 20ШТ ООО "Эвтекс" Россия"

    Кол-во: 191.000

    "Позиция 152"

    "Средство адреномиметическое Сальбутамол аэрозоль для ингаляций 12МЛ 100мкг/доза 200 доз, балончик алюминиевый"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 153"

    "Секундомер механический однокнопочный СОПпр-2а-3-000 3 класс точности 50х18х70ММ 0.09КГ -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 5072-79"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 154"

    "Глюкокортикостероид Синафлан мазь для наружного применения 0.25МГ 15Г"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 155"

    "Система инфузионная ОП с пластиковой иглой 21G 0.8х40ММ №1"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 156"

    "Скарификатор ланцет автоматический 21G 2.2ММ Yancheng Huida Medical Instruments Co.Ltd. Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 157"

    "Противодиарейное средство Смекта порошок 3Г 10"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 158"

    "Софрадекс глазные/ушные капли 5МЛ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 159"

    "Спазмалгон таблетки 20ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 160"

    "Бальзам Спасатель 30МЛ ГОСТ 17768-90"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 161"

    "Средство дезинфицирующее Спирт этиловый 0.1Л 70ПРОЦ"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 162"

    "Стопангин спрей 30МЛ 0.2"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 163"

    "Тавегил ампулы 0.1ПРОЦ 2МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 164"

    "Зонд Тупфер (сваб) 12х150ММ 100ШТ в пробирке с аппликатором без среды пластик/вискоза стерильный Zhejiang Gongdong Medical Technology Co. Ltd. Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 165"

    "Палочка-тампон стерильная 150х5ММ пластик/вискоза Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. Китай"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 166"

    "Термометр инфракрасный бесконтактный Sensitec NF 3101 32-42.9℃"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 167"

    "Тонометр полуавтоматический AND UA-705 от 20 до 200УД/МИН 20-280ММ РТ СТ 22-32СМ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 168"

    "Препарат гемостатического действия Транексам раствор для в/в введения 50МГ ампулы 5МЛ 10ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 169"

    "Троксерутин гель 2ПРОЦ 40Г"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 170"

    "Уголь активированный таблетки 0.25Г 10ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 171"

    "Устройство для искусственной вентиляции легких Рот-Устройство-Рот"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 172"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Кетопрофен Флексен гель 2.5ПРОЦ 30Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 173"

    "Фуросемид раствор для инъекций ампулы 2МЛ 10МГ 10ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 174"

    "Средство Хигиеника Плюс лосьон флакон 60МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 175"

    "Средство противорвотное Церукал таблетки 10МГ 50ШТ Плива Хрватска д.о.о. Хорватия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 176"

    "Цефтриаксон порошок для приготовления раствора 1Г 1ШТ"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 177"

    "Средство анальгезирующее Цитрамон П таблетки блистер 10ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 178"

    "Шприц одноразовый 10МЛ"

    Кол-во: 115.000

    "Позиция 179"

    "Шприц одноразовый 20МЛ"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 180"

    "Шприц одноразовый 2МЛ"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 181"

    "Шприц одноразовый 5МЛ"

    Кол-во: 85.000

    "Позиция 182"

    "Эгилок таблетки 50МГ 60ШТ ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» Венгрия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 183"

    "Препарат Валерианы экстракт таблетки ппо 20МГ 50ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 184"

    "Энтерофурил капсулы 0.1Г №30"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 185"

    "Эуфиллин раствор для внутривенного введения ампулы 10МЛ 2.4ПРОЦ 10ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 186"

    "Препарат Юниэнзим таблетки покрытые оболочкой 20ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 187"

    "Бинт эластичный трубчатый размер №5"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 188"

    "Бинт эластичный трубчатый №6"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 189"

    "Диски ватные Bella Cotton 5.5СМ белые 100ШТ BC-082-O100-010 ТУ 9398-002-11736425-2007"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 190"

    "Нестероидное противовоспалительное средство Вольтарен гель туба 1ПРОЦ 50Г"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 191"

    "Лейкопластырь бактерицидный 2.5х7.2СМ"

    Кол-во: 551.000

    "Позиция 192"

    "Препарат противоаллергический Супрастин раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 2ПРОЦ 1МЛ 5ШТ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 193"

    "Препарат противоаллергический Супрастин таблетки 25МГ 20ШТ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 194"

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