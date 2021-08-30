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Наименование закупки
Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для нужд ООО "газпром трансгаз Самара"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
25.08.2021 12:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
Почтовый адрес
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
Контактный телефон
+7 846 212-38-47
Факс
+7 846 212-38-47
Адрес электронной почты
o.lukianova@samaratransgaz.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукьянова Олеся Сергеевна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для нужд ООО "газпром трансгаз Самара"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.08.2021 09:00 GMT +330.08.2021 09:0030.08.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 216717Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для нужд ООО "газпром трансгаз Самара"
Начальная цена
1 440 211,63
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки (в случае если поставщик является СМСП в течение 15 рабочих дней с момента поставки) Условия доставки: автотранспорт Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Самара"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Самара"
Адрес местонахождения
443068, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Ново-Садовая, 106А, строение 1
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Кол-во: 7.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 8.000
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