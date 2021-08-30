Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для нужд ООО "газпром трансгаз Самара"

Поставка медикаментов и медицинских принадлежностей для нужд ООО "газпром трансгаз Самара"

Цена договора и требования к обеспечению

Условия оплаты: в течение 60 дней с момента поставки (в случае если поставщик является СМСП в течение 15 рабочих дней с момента поставки) Условия доставки: автотранспорт Поставщика

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Пакет для утилизации медицинских отходов класс А ПЭ белый 330х300ММ 1ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 2" "Пакет для утилизации медицинских отходов одноразовый класс Б ПЭ желтый 330х300ММ 100ШТ" Кол-во: 2.000

"Позиция 3" "Средство дезинфицирующее King DermAlpes One Shot инсектоакарицидное аэрозоль флакон 0.1Л" Кол-во: 4.000

"Позиция 4" "Адреналин 0.1ПРОЦ ампулы 1МЛ 5ШТ" Кол-во: 8.000

"Позиция 5" "Индикатор стерилизации химический ЭомиТЕСТ Азопирам-К контроля эффективности очистки медицинских изделий одноразовый ООО НПФ Винар Россия" Кол-во: 7.000

"Позиция 6" "Препарат аммиака Аммиак раствор флакон 10ПРОЦ 100МЛ ГОСТ 17768-90" Кол-во: 1.000

"Позиция 7" "Нестероидное противовоспалительное средство Андипал таблетки 10ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 8" "Анти-ангин формула таблетки для рассасывания 20ШТ" Кол-во: 10.000

"Позиция 9" "Препарат Антигриппин взрослый таблетки шипучие 710МГ 10ШТ" Кол-во: 14.000

"Позиция 10" "Аптечка коллективная для оказания первой помощи работникам ФЭСТ футляр пластиковый приказ Минздравсоцразвития РФ №169н от 05.03.2011г." Кол-во: 136.000

"Позиция 11" "Аптечка автомобильная первой помощи ФЭСТ Салют футляр пластиковый приказ Минздравмедпрома России от 20.08.1996 № 325 с изменениями и дополнениями от 08.09.2009 в Приложении 1" Кол-во: 30.000

"Позиция 12" "Средство антисептическое Асептолин раствор для наружного применения 70ПРОЦ 100МЛ" Кол-во: 48.000

"Позиция 13" "Кислота аскорбиновая порошок 2.5Г" Кол-во: 2.000

"Позиция 14" "Кислота ацетилсалициловая АСПИРИН С таблетки шипучие 10ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 15" "Ацикловир мазь туба 5ПРОЦ 5Г" Кол-во: 3.000

"Позиция 16" "Нестероидное противовоспалительное средство Баралгин таблетки 20ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 17" "Бахилы одноразовые Ulma ПЭ 100ШТ медицинские" Кол-во: 8.000

"Позиция 18" "Бинт марлевый нестерильный 5Мx10СМ" Кол-во: 187.000

"Позиция 19" "Бинт марлевый медицинский нестерильный Апполо 5Мx5СМ" Кол-во: 144.000

"Позиция 20" "Бинт марлевый нестерильный 7Мx14СМ индивидуальная упаковка" Кол-во: 186.000

"Позиция 21" "Бинт марлевый стерильный 5Мx10СМ ГОСТ 1172-93" Кол-во: 194.000

"Позиция 22" "Бинт марлевый стерильный 5Мx7СМ ГОСТ 1172-93" Кол-во: 198.000

"Позиция 23" "Бинт марлевый стерильный 7Мx14СМ" Кол-во: 117.000

"Позиция 24" "Бинт эластичный трубчатый размер №1 20Мx2СМ белый ООО "ТД "Апполо"" Кол-во: 34.000

"Позиция 25" "Бинт эластичный трубчатый размер №2 20Мx2СМ белый ООО "ТД "Апполо"" Кол-во: 23.000

"Позиция 26" "Бинт эластичный трубчатый размер 3" Кол-во: 34.000

"Позиция 27" "Бинт эластичный трубчатый размер №4" Кол-во: 25.000

"Позиция 28" "Средство инсектоакарицидное Медифокс-Супер для лечения чесотки раствор флакон 50МЛ ООО НПЦ "Фокс и КО"" Кол-во: 3.000

"Позиция 29" "Кислота борная порошок 10Г ТУ 08.91.19-002-95152190-2019 СС № POCC RU.НВ61.Н00926 от 07.07.20" Кол-во: 30.000

"Позиция 30" "Бриллиантовый зеленый 1ПРОЦ 10МЛ" Кол-во: 15.000

"Позиция 31" "Средство противокашлевое Бронхолитин сироп 125МЛ" Кол-во: 2.000

"Позиция 32" "Бутыль с узким горлом Kartell 100МЛ 108х48ММ ПП градуированная с полипропиленовой винтовой крышкой" Кол-во: 1.000

"Позиция 33" "Вата гигроскопическая хирургическая стерильная 100Г" Кол-во: 16.000

"Позиция 34" "Вата гигроскопическая хирургическая медицинская Емельяновская нестерильная 50Г №1" Кол-во: 18.000

"Позиция 35" "Шарики ватные медицинские нестерильные хлопок 100% 25ММ 0.5Г 100ШТ ООО Емельянъ Савостинъ Россия ГОСТ 5556-81" Кол-во: 15.000

"Позиция 36" "Средство педикулицидное Веда-2 от вшей и гнид шампунь флакон 100МЛ ООО "Дезинфекционист ЭПЦ"" Кол-во: 5.000

"Позиция 37" "Контейнер медицинский многоразовый для сбора медицинских отходов класса Б 6000МЛ пластик ООО "Самарский Завод Полимерных Изделий"" Кол-во: 14.000

"Позиция 38" "Капли Визин классический глазные 15МЛ" Кол-во: 3.000

"Позиция 39" "Воздуховод ротоглоточный одноразовый Алба Хелскеа ЛЛС 90ММ 3ШТ" Кол-во: 6.000

"Позиция 40" "Препарат Волювен раствор для инъекций 500МЛ 6ПРОЦ 10ШТ" Кол-во: 1.000

"Позиция 41" "Средство антацидное Гевискон таблетки 250МГ 24ШТ" Кол-во: 4.000

"Позиция 42" "Гексорал аэрозоль 0.2ПРОЦ 40МЛ" Кол-во: 3.000

"Позиция 43" "Препарат противоаллергический Фенистил гель туба 30Г" Кол-во: 2.000

"Позиция 44" "Раствор для инфузий Гидроксиэтилкрахмал-Эском 6ПРОЦ 250МЛ флакон" Кол-во: 2.000

"Позиция 45" "Гепарин раствор для инъекций 5МЛ 5000МЕ 5ШТ ООО "Велфарм" Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 46" "Глицин таблетки 100МГ 50ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 47" "Глюкоза раствор для инъекций 40ПРОЦ 10МЛ 10ШТ" Кол-во: 2.000

"Позиция 48" "Глюкоза раствор для инфузий флакон 5ПРОЦ 200МЛ 1ШТ" Кол-во: 15.000

"Позиция 49" "Глюкоза раствор для инфузий флакон 5ПРОЦ 400МЛ" Кол-во: 11.000

"Позиция 50" "Глюкометр OneTouch Select Plus Flex 500 измерений" Кол-во: 1.000

"Позиция 51" "Граммидин Нео таблетки для рассасывания с анестетиком 18" Кол-во: 10.000

"Позиция 52" "Препарат гемостатического действия Губка гемостатическая 1ШТ 90х90ММ" Кол-во: 2.000

"Позиция 53" "Средство слабительное Гуттасил капли 7.5 30МЛ" Кол-во: 3.000

"Позиция 54" "Дексаметазон ампулы 4МГ/МЛ 1МЛ 25ШТ" Кол-во: 2.000

"Позиция 55" "Дексаметазон раствор для инъекций ампулы 4МГ/МЛ 1МЛ 10ШТ" Кол-во: 9.000

"Позиция 56" "Cтимулятор регенерации тканей Декспантенол мазь туба 5ПРОЦ 30Г" Кол-во: 2.000

"Позиция 57" "Препарат гемостатического действия Этамзилат раствор для инъекций 125МГ 2МЛ 10ШТ" Кол-во: 2.000

"Позиция 58" "Допамин ампулы 5МЛ 40МГ 10ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 59" "Мешок дыхательный типа АМБУ КДО-МП-В 2300±200МЛ 350х140х200ММ одноразовый ТУ 9444-169-17493159-2002 ГОСТ Р.50444-92" Кол-во: 2.000

"Позиция 60" "Средство дезинфицирующее Жавель Син пластиковая туба 300ШТ" Кол-во: 44.000

"Позиция 61" "Средство дезинфицирующее Жавилар плюс таблетки банка 300ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 62" "Жгут венозный 400х25х1мм для внутривенных манипуляций" Кол-во: 1.000

"Позиция 63" "Жгут кровоостанавливающий матерчато-эластичный" Кол-во: 35.000

"Позиция 64" "Препарат противоаллергический Зодак таблетки 10МГ 10ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 65" "Средство анальгезирующее Ибуклин юниор таблетки диспергируемые 125МГ 20ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 66" "Изокет раствор для инфузий ампулы 10МЛ 1МГ 10ШТ Германия" Кол-во: 2.000

"Позиция 67" "Средство антисептическое Ингалипт аэрозоль для местного применения 1ШТ 30МЛ флакон" Кол-во: 10.000

"Позиция 68" "Индикатор стерилизации паровой химический Стериконт-П-А с журналом 1000ШТ ООО НПФ Винар ТУ 9398-042-11764404-2003 Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 69" "Индикатор МедИС-В-180/60-1000 (Винар)" Кол-во: 2.000

"Позиция 70" "Йод спиртовой раствор для наружного применения 5ПРОЦ 10МЛ" Кол-во: 3.000

"Позиция 71" "Тест-полоска на определение 6 видов наркотиков ИХА-6-Мульти-фактор 1ШТ ООО "Фактор-Мед" Россия" Кол-во: 20.000

"Позиция 72" "Препарат Кагоцел таблетки 12МГ 10ШТ" Кол-во: 1.000

"Позиция 73" "Средство Камистад гель туба 10Г" Кол-во: 3.000

"Позиция 74" "Капли Сульфацил натрия глазные 20ПРОЦ 1.5МЛ АО "ПФК Обновление" Россия" Кол-во: 21.000

"Позиция 75" "Катетер урологический Нелатона CH/FR женский 20см стерильный термопластичный имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd." Кол-во: 10.000

"Позиция 76" "Катетер урологический типа Нелатон ОП стер. СН 12/40см 1ШТ Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД Китай" Кол-во: 10.000

"Позиция 77" "Нестероидное противовоспалительное средство Кетопрофен гель 5ПРОЦ 30Г" Кол-во: 5.000

"Позиция 78" "Нестероидное противовоспалительное средство Кеторол Экспресс таблетки диспергируемые в полости рта 10МГ 20ШТ ООО ДР. Редди`с Лабораторис Индия" Кол-во: 6.000

"Позиция 79" "Нестероидное противовоспалительное средство Кеторол ампулы 30МГ 1МЛ 10ШТ" Кол-во: 6.000

"Позиция 80" "Кислота ацетилсалициловая таблетки 500МГ 10ШТ" Кол-во: 10.000

"Позиция 81" "Кларитин таблетки 10МГ 10ШТ" Кол-во: 4.000

"Позиция 82" "Кларитин таблетки 10МГ 30ШТ" Кол-во: 4.000

"Позиция 83" "Клеенка подкладная 1.4х2М" Кол-во: 6.000

"Позиция 84" "Коделак Бронхо таблетки 25 2 года 10ШТ ЛСР-008115/08-141008 ОАО Фармстандарт-Лексредства Россия" Кол-во: 5.000

"Позиция 85" "Средство противокашлевое Коделак Нео таблетки 50МГ 10" Кол-во: 5.000

"Позиция 86" "Препарат Колдакт Флю Плюc капсулы 10ШТ" Кол-во: 4.000

"Позиция 87" "Комплект одноразовой одежды изолирующий Каспер для защиты от биологических и химических загрязнений комбинезон на молнии с капюшоном нетканый материал L/XL/XXL ТУ 32.50.50-001-10713586-2020 ООО ТД "Артекс" Россия" Кол-во: 6.000

"Позиция 88" "Контейнер медицинский для сбора биоматериалов 60СМ3;^МЛ стерильный 1ШТ 562204" Кол-во: 20.000

"Позиция 89" "Контейнер медицинский для сбора биоматериалов 60СМ3;^МЛ полимер стерильный с крышкой и ложкой 1ШТ" Кол-во: 30.000

"Позиция 90" "Кордиамин раствор для инъекций ампулы 250МГ 1МЛ 10ШТ" Кол-во: 6.000

"Позиция 91" "Пробирка крио Aptaca с завинчивающейся крышкой с юбкой устойчивости стерильная градуированная 2МЛ 12.5х49ММ 50ШТ полипропилен" Кол-во: 30.000

"Позиция 92" "Лазикс раствор для инъекций ампулы 2МЛ 10МГ 10ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 93" "Мазь Левомеколь туба 40Г" Кол-во: 2.000

"Позиция 94" "Лейкопластырь рулон 2x500СМ" Кол-во: 188.000

"Позиция 95" "Лейкопластырь бактерицидный фиксирующий SFM 1.9х7.2СМ на полимерной основе SFM Hospital Products GmbH Германия" Кол-во: 410.000

"Позиция 96" "Лейкопластырь бактерицидный 4х10СМ" Кол-во: 305.000

"Позиция 97" "Лейкопластырь катушечный SFM-Plaster тканевая основа 1х250СМ SFM Hospital Products GmbH Германия" Кол-во: 33.000

"Позиция 98" "Противодиарейное средство Лоперамид таблетки 2МГ №20" Кол-во: 5.000

"Позиция 99" "Средство антацидное Маалокс таблетки жевательные 20ШТ" Кол-во: 2.000

"Позиция 100" "Магния сульфат для внутривенного введения раствор в ампулах 250МГ 10МЛ 10ШТ" Кол-во: 6.000

"Позиция 101" "Мазь Тетрациклин 5Г 1ПРОЦ" Кол-во: 3.000

"Позиция 102" "Средство дезинфицирующее Медифокс Супер инсектоакарицидное жидкий концентрат 0.5Л 1ШТ" Кол-во: 2.000

"Позиция 103" "Мезим Форте таблетки покрытые оболочкой блистер 20ШТ" Кол-во: 4.000

"Позиция 104" "Средство Меновазин раствор 40МЛ" Кол-во: 10.000

"Позиция 105" "Метрогил Дента гель туба 20Г" Кол-во: 2.000

"Позиция 106" "Пробирка Эппендорф с крышкой нестерильная градуированная 1.5МЛ полипропилен 11005503" Кол-во: 10.000

"Позиция 107" "Средство антисептическое Мирамистин раствор 0.01ПРОЦ 150МЛ флакон с распылителем" Кол-во: 2.000

"Позиция 108" "Мукалтин таблетки 50МГ 10ШТ" Кол-во: 20.000

"Позиция 109" "Тест-система мультипанель Наркочек на 5 видов наркотиков" Кол-во: 46.000

"Позиция 110" "Мундштук для алкотестера Drivesafe II 100ШТ Alcohol Countermeasure Systems Corp" Кол-во: 80.000

"Позиция 111" "Мундштук одноразовый для алкотестера Динго Е-200 полипропиленовый" Кол-во: 300.000

"Позиция 112" "Нестероидное противовоспалительное средство Найз гель 1ПРОЦ 20Г" Кол-во: 2.000

"Позиция 113" "Наконечник к дозатору универсальный полипропилен бесцветный 5000МКЛ 13х135ММ автоклавируемый 100ШТ 1.75.30.30.0095 ООО ЭКРОСХИМ Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 114" "Наконечник к дозатору Axygen для ПЦР-работ 0.5-200МКЛ штатив/пакет 96ШТ" Кол-во: 1.000

"Позиция 115" "Хлорид натрия раствор для инъекций ампулы 0.9ПРОЦ 10МЛ 10ШТ" Кол-во: 7.000

"Позиция 116" "Хлорид натрия раствор для инфузий 0.9ПРОЦ 200МЛ" Кол-во: 11.000

"Позиция 117" "Хлорид натрия раствор для инфузий флакон 0.9ПРОЦ 400МЛ 1ШТ" Кол-во: 9.000

"Позиция 118" "Нитроминт спрей 10МЛ 0.4МГ 180ДОЗ" Кол-во: 4.000

"Позиция 119" "Но-шпа таблетки 40МГ 100ШТ" Кол-во: 4.000

"Позиция 120" "Седативное средство Ново-Пассит таблетки покрытые оболочкой 200МГ 60ШТ" Кол-во: 1.000

"Позиция 121" "Седативное средство Ново-Пассит раствор для приема внутрь флакон 100МЛ" Кол-во: 3.000

"Позиция 122" "Ножницы медицинские хирургические вертикально-изогнутые остроконечные 100ММ МИЗ им.Горького" Кол-во: 1.000

"Позиция 123" "Нестероидное противовоспалительное средство Нурофен Детский Клубника суспензия флакон 100МЛ" Кол-во: 5.000

"Позиция 124" "Нестероидное противовоспалительное средство Нурофен таблетки 0.2Г 10ШТ" Кол-во: 10.000

"Позиция 125" "Нестероидное противовоспалительное средство Нурофен форте таблетки 400МГ 12ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 126" "Капли Отипакс ушные 15МЛ 16Г флакон" Кол-во: 2.000

"Позиция 127" "Пакет гипотермический Снежок" Кол-во: 85.000

"Позиция 128" "Пакет гипотермический для оказания первой медицинской помощи ФЭСТ Снежок 13х11СМ" Кол-во: 20.000

"Позиция 129" "Материал для стерилизации Пакет самозаклеивающийся Винар СтериТ паровой/воздушный/газовый/радиационный крафт-бумага 450х500ММ №100ШТ" Кол-во: 12.000

"Позиция 130" "Пакет индивидуальный перевязочный медицинский стерильный с двумя подушечками" Кол-во: 55.000

"Позиция 131" "Ватные палочки 200ШТ" Кол-во: 6.000

"Позиция 132" "Cтимулятор регенерации тканей Пантенол спрей 130Г" Кол-во: 7.000

"Позиция 133" "Папаверин таблетки 40МГ 10ШТ" Кол-во: 10.000

"Позиция 134" "Парацетамол таблетки 500МГ 10ШТ" Кол-во: 20.000

"Позиция 135" "Пенталгин таблетки покрытые оболочкой 24ШТ" Кол-во: 10.000

"Позиция 136" "Cтимулятор регенерации тканей Д-Пантенол крем для наружного применения туба 5ПРОЦ 25Г Ядран Галенский Лабораторий Хорватия ЛС-001251 от 21.11.2017" Кол-во: 2.000

"Позиция 137" "Комбинированные препараты Пентовит таблетки покрытые оболочкой 50ШТ ЗАО "Алтайвитамины" Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 138" "Перекись водорода раствор 3ПРОЦ 100МЛ флакон" Кол-во: 30.000

"Позиция 139" "Пинцет медицинский одноразовый стерильный 150ММ нетоксический полистирол 100ШТ ООО МИМ Россия" Кол-во: 8.000

"Позиция 140" "Пинцет медицинский атомический 200ММ ООО "Полимерные изделия" стерильный ОП, №1" Кол-во: 1.000

"Позиция 141" "Пипетка глазная" Кол-во: 10.000

"Позиция 142" "Повязка атравматичная с хлоргексидином Парапран-ХГ 7.5х10СМ крупноячеистая хлопчатобумажная сетка стерильная 30ШТ Первая помощь при поверхностных ранах, ожогах ООО "НПМ" Россия" Кол-во: 1.000

"Позиция 143" "Салфетка антимикробная стерильная Активтекс ХФ трикотажное полотно 10х10СМ 10ШТ" Кол-во: 1.000

"Позиция 144" "Глюкокортикостероид Полидекса капли ушные 10.5МЛ Лаборатории Бушара-Рекордати Франция" Кол-во: 2.000

"Позиция 145" "Глюкокортикостероид Преднизол 30МГ 3ШТ 1МЛ" Кол-во: 1.000

"Позиция 146" "Простыня одноразовая КМ-ИМС нестерильная 800х2000ММ СММС 42Г/М2 50ШТ ТУ 9398-002-50337012-2010 ООО Интермедсервис Россия" Кол-во: 2.000

"Позиция 147" "Препарат пустырника экстракт Таблетки 14МГ 50ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 148" "Средство дезинфицирующее Пюржавель таблетки 300ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 149" "Препарат сосудосуживающий Ринонорм спрей назальный флакон с распылителем 0.05ПРОЦ 20МЛ" Кол-во: 7.000

"Позиция 150" "Препарат сосудосуживающий Ринонорм-Тева спрей назальный 0.1ПРОЦ 20МЛ Меркле ГмбХ Германия" Кол-во: 8.000

"Позиция 151" "Салфетка медицинская стерильная марлевая 14х16СМ 20ШТ ООО "Эвтекс" Россия" Кол-во: 191.000

"Позиция 152" "Средство адреномиметическое Сальбутамол аэрозоль для ингаляций 12МЛ 100мкг/доза 200 доз, балончик алюминиевый" Кол-во: 3.000

"Позиция 153" "Секундомер механический однокнопочный СОПпр-2а-3-000 3 класс точности 50х18х70ММ 0.09КГ -20...+40ГРАД ЦЕЛЬС ГОСТ 5072-79" Кол-во: 1.000

"Позиция 154" "Глюкокортикостероид Синафлан мазь для наружного применения 0.25МГ 15Г" Кол-во: 3.000

"Позиция 155" "Система инфузионная ОП с пластиковой иглой 21G 0.8х40ММ №1" Кол-во: 18.000

"Позиция 156" "Скарификатор ланцет автоматический 21G 2.2ММ Yancheng Huida Medical Instruments Co.Ltd. Китай" Кол-во: 1.000

"Позиция 157" "Противодиарейное средство Смекта порошок 3Г 10" Кол-во: 3.000

"Позиция 158" "Софрадекс глазные/ушные капли 5МЛ" Кол-во: 6.000

"Позиция 159" "Спазмалгон таблетки 20ШТ" Кол-во: 5.000

"Позиция 160" "Бальзам Спасатель 30МЛ ГОСТ 17768-90" Кол-во: 3.000

"Позиция 161" "Средство дезинфицирующее Спирт этиловый 0.1Л 70ПРОЦ" Кол-во: 14.000

"Позиция 162" "Стопангин спрей 30МЛ 0.2" Кол-во: 5.000

"Позиция 163" "Тавегил ампулы 0.1ПРОЦ 2МЛ 5ШТ" Кол-во: 1.000

"Позиция 164" "Зонд Тупфер (сваб) 12х150ММ 100ШТ в пробирке с аппликатором без среды пластик/вискоза стерильный Zhejiang Gongdong Medical Technology Co. Ltd. Китай" Кол-во: 2.000

"Позиция 165" "Палочка-тампон стерильная 150х5ММ пластик/вискоза Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. Китай" Кол-во: 12.000

"Позиция 166" "Термометр инфракрасный бесконтактный Sensitec NF 3101 32-42.9℃" Кол-во: 4.000

"Позиция 167" "Тонометр полуавтоматический AND UA-705 от 20 до 200УД/МИН 20-280ММ РТ СТ 22-32СМ" Кол-во: 2.000

"Позиция 168" "Препарат гемостатического действия Транексам раствор для в/в введения 50МГ ампулы 5МЛ 10ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 169" "Троксерутин гель 2ПРОЦ 40Г" Кол-во: 7.000

"Позиция 170" "Уголь активированный таблетки 0.25Г 10ШТ" Кол-во: 15.000

"Позиция 171" "Устройство для искусственной вентиляции легких Рот-Устройство-Рот" Кол-во: 22.000

"Позиция 172" "Нестероидное противовоспалительное средство Кетопрофен Флексен гель 2.5ПРОЦ 30Г" Кол-во: 2.000

"Позиция 173" "Фуросемид раствор для инъекций ампулы 2МЛ 10МГ 10ШТ" Кол-во: 1.000

"Позиция 174" "Средство Хигиеника Плюс лосьон флакон 60МЛ" Кол-во: 5.000

"Позиция 175" "Средство противорвотное Церукал таблетки 10МГ 50ШТ Плива Хрватска д.о.о. Хорватия" Кол-во: 2.000

"Позиция 176" "Цефтриаксон порошок для приготовления раствора 1Г 1ШТ" Кол-во: 9.000

"Позиция 177" "Средство анальгезирующее Цитрамон П таблетки блистер 10ШТ" Кол-во: 20.000

"Позиция 178" "Шприц одноразовый 10МЛ" Кол-во: 115.000

"Позиция 179" "Шприц одноразовый 20МЛ" Кол-во: 75.000

"Позиция 180" "Шприц одноразовый 2МЛ" Кол-во: 90.000

"Позиция 181" "Шприц одноразовый 5МЛ" Кол-во: 85.000

"Позиция 182" "Эгилок таблетки 50МГ 60ШТ ЗАО «Фармацевтический завод ЭГИС» Венгрия" Кол-во: 2.000

"Позиция 183" "Препарат Валерианы экстракт таблетки ппо 20МГ 50ШТ" Кол-во: 3.000

"Позиция 184" "Энтерофурил капсулы 0.1Г №30" Кол-во: 5.000

"Позиция 185" "Эуфиллин раствор для внутривенного введения ампулы 10МЛ 2.4ПРОЦ 10ШТ" Кол-во: 6.000

"Позиция 186" "Препарат Юниэнзим таблетки покрытые оболочкой 20ШТ" Кол-во: 10.000

"Позиция 187" "Бинт эластичный трубчатый размер №5" Кол-во: 20.000

"Позиция 188" "Бинт эластичный трубчатый №6" Кол-во: 31.000

"Позиция 189" "Диски ватные Bella Cotton 5.5СМ белые 100ШТ BC-082-O100-010 ТУ 9398-002-11736425-2007" Кол-во: 2.000

"Позиция 190" "Нестероидное противовоспалительное средство Вольтарен гель туба 1ПРОЦ 50Г" Кол-во: 2.000

"Позиция 191" "Лейкопластырь бактерицидный 2.5х7.2СМ" Кол-во: 551.000

"Позиция 192" "Препарат противоаллергический Супрастин раствор для внутривенного и внутримышечного введения ампулы 2ПРОЦ 1МЛ 5ШТ" Кол-во: 7.000

"Позиция 193" "Препарат противоаллергический Супрастин таблетки 25МГ 20ШТ" Кол-во: 10.000