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    Главная / Торги / Поставка овощей и фруктов для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка овощей и фруктов для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 22:0030.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 215860Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    215860

    Наименование закупки

    Поставка овощей и фруктов для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 11:06

    Документация процедуры

    Задание_заказчика.xlsx

    Югорское_УООП_Проект_договора_поставки.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 34675 2-40-20

    Факс

    Адрес электронной почты

    ugorsk-uoop-yur@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дашкевич Наталья Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка овощей и фруктов для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 22:00 GMT +330.08.2021 22:0030.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 215860Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка овощей и фруктов для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    883 243,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г.Югорск, ул.Арантурская, д.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за принятый товар производится между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков. Поставка еженедельно.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мандарины свежие ГОСТ 4428-82"

    Кол-во: 140.000

    "Позиция 2"

    "Лимон свежий ГОСТ 4429-82"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 3"

    "Лайм ГОСТ Р 53596-2009"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Киви свежие КГ ГОСТ 31823-2012"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Виноград красный ГОСТ 32786-2014"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 6"

    "Виноград зеленый ГОСТ 32786-2014"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 7"

    "Ананас свежий"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Абрикосы ГОСТ 32784-2014"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 9"

    "Ядро ореха фундук ГОСТ 16835-81"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Смесь компотная с сухофруктами"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 11"

    "Яблоки свежие фуджи КГ ГОСТ 34314-2017 Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 12"

    "Яблоки свежие Гренни Смит КГ ГОСТ Р 54697-2011"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 13"

    "Яблоки свежие КГ ГОСТ Р 54697-2011 Россия"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 14"

    "Яблоки свежие Голден КГ ГОСТ Р 54697-2011"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 15"

    "Кабачок ГОСТ 31822-2012 Турция"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 16"

    "Кабачок свежий ГОСТ 31822-2012 Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 17"

    "Корень имбиря ГОСТ 29046-91"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Укроп свежий ГОСТ 32856-2014 Россия"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 19"

    "Укроп свежий"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 20"

    "Петрушка свежая листовая ГОСТ 34212-2017"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 21"

    "Петрушка свежая ГОСТ Р 55904-2013"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 22"

    "Зелень Мята ГОСТ 32883-2014"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 23"

    "Баклажан ГОСТ Р 56822-2015"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 24"

    "Баклажан свежий Турция ГОСТ 31821-2012"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 25"

    "Тыква ГОСТ 7975-2013"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 26"

    "Салат свежий Руккола 1000Г ГОСТ 32883-2014"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 27"

    "Салат свежий Романо ГОСТ 32883-2014"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 28"

    "Салат свежий Лолло Россо ГОСТ 34215-2017 Россия"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Капуста пекинская свежая Россия ГОСТ 34323-2017"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 30"

    "Салат свежий Айсберг весовой ГОСТ 32883-2014"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 31"

    "Перец острый стручковый горький свежий ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 32"

    "Перец сладкий красный ГОСТ 34325-2017"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 33"

    "Чеснок свежий ГОСТ Р 55909-2013"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 34"

    "Груши Конференц ГОСТ 33499-2015"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 35"

    "Бананы свежие ГОСТ 51603-2000"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 36"

    "Миндаль жареный ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 37"

    "Лук зеленый ГОСТ 34214-2017 Россия"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 38"

    "Сельдерей стебель ГОСТ 34320-2017"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 39"

    "Редис свежий ГОСТ 34216-2017 Россия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 40"

    "Апельсины ГОСТ 4427-82"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 41"

    "Орехи грецкие половинки ГОСТ Р 51074-2003"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 42"

    "Огурцы свежие ГОСТ 33932-2016"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 43"

    "Помидоры Тепличный ГОСТ 34298-2017 Россия"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 44"

    "Помидоры свежие Черри Банч"

    Кол-во: 180.000

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