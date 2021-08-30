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    Главная / Торги / Поставка продуктов для борщевого набора для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Поставка продуктов для борщевого набора для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.08.2021 22:0030.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 215848Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    215848

    Наименование закупки

    Поставка продуктов для борщевого набора для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    26.08.2021 11:05

    Документация процедуры

    Задание_заказчика.xlsx

    Югорское_УООП_Проект_договора_поставки_продуктов_для_борщевого_набора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 34675 2-40-20

    Факс

    Адрес электронной почты

    ugorsk-uoop-yur@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дашкевич Наталья Вячеславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продуктов для борщевого набора для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.08.2021 22:00 GMT +330.08.2021 22:0030.08.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 215848Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов для борщевого набора для нужд филиала Югорское УООП ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    641 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г.Югорск, ул.Арантурская, д.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за принятый товар производится между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: - 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты приемки Грузополучателем товара Поставщикам, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства (на момент заключения договора); - 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара – для остальных Поставщиков. Поставка еженедельно.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Морковь столовая свежая ГОСТ 32284-2013 Россия"

    Кол-во: 2200.000

    "Позиция 2"

    "Свекла столовая ГОСТ 32284-2013"

    Кол-во: 1200.000

    "Позиция 3"

    "Картофель продовольственный свежий ГОСТ 7176-2017 Россия"

    Кол-во: 7000.000

    "Позиция 4"

    "Лук репчатый свежий ГОСТ 34306-2017 Россия"

    Кол-во: 2700.000

    "Позиция 5"

    "Капуста белокочанная свежая ГОСТ Р 51809-2001 Россия"

    Кол-во: 2700.000

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