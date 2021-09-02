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    Главная / Торги / Поставка сантехнических товаров

    Поставка сантехнических товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.09.2021 00:0002.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 215769Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    215769

    Наименование закупки

    Поставка сантехнических товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    30.08.2021 09:21

    Документация процедуры

    Требования_к_участникам_закупки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ ИМ. Н.Я. КЛИМОВОЙ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"

    Юридический адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,

    Почтовый адрес

    603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194

    Контактный телефон

    7 4329518

    Факс

    +7 831 432-88-80

    Адрес электронной почты

    nrbc-1@rambler.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фефелова Оксана Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сантехнических товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    02.09.2021 00:00 GMT +302.09.2021 00:0002.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 215769Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сантехнических товаров

    Начальная цена

    79 060,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н. Новгород Родионова, 194Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик обязуется поставить товар Заказчику своим транспортом в течение 5 рабочих дней со дня подписания контракта. Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Оплата товара производится в течение 15 рабочих дней по факту поставки товара после подписания товарной накладной и на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"

    Адрес местонахождения

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,

    603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Муфта соединительная 20ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Труба канализационная РР 110ММ 1500ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Труба канализационная РР 110ММ 1000ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Труба канализационная РР 110ММ 500ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Труба канализационная РР 110ММ 2000ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Отвод канализационный D110 90 градусов"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 7"

    "Муфта ПВХ 110ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Хомут трубный 4" 1/2 (110-115)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Манжета переходная чугун/полипропилен 110/123ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Хомут трубный 1" 1/2 (47-51)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 11"

    "Манжета резина 73х50ММММ для канализации ООО РосТурПласт"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Тройник канализационный 45° ПВХ 110ММ раструб"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Тройник канализационный 90° ПВХ 110ММ раструб"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Муфта комбинированная 20ММх1/2" ВР ГОСТ 32415-2013"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 15"

    "Труба полипропиленовая армированная стекловолокном 20ММ"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 16"

    "Труба канализационная 110ММ 250ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PPR GF 25ММ PN20 ГОСТ Р 52134-2003"

    Кол-во: 38.000

    "Позиция 18"

    "Труба полипропиленовая армированная стекловолокном PPR-C 32ММ 4.4ММ 4000ММ PN20"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 19"

    "Муфта комбинированная с наружной резьбой 1/2" 20ММ для полипропиленовых труб ГОСТ 32415-2013 ТУ 2248-001-14504968-2008"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 20"

    "Муфта соединительная 25ММ"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 21"

    "Муфта соединительная 32ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 22"

    "Муфта разъемная Американка 20ММх1/2" НР"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 23"

    "Муфта разъемная Американка PP-R 25ММх3/4" НР ТУ 2248-001-14504968-2008"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 24"

    "Муфта универсальная шестигранная разъемная 25х3/4" из латуни с внутренней резьбой и сварной головкой из ППР "Американка""

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 25"

    "Труба полипропиленовая РосТурПласт SDR6 20ММ для систем горячего и холодного водоснабжения и отопления PN20"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 26"

    "Труба полипропиленовая 25ММ 4.2ММ PN20"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 27"

    "Труба полипропиленовая 32ММ 5.4ММ PN20"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 28"

    "Отвод 45° ПНД 110ММ ГОСТ 22689.2-89"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 29"

    "Лента ФУМ Professional 0.2х19ММ 15М"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 30"

    "Герметик силиконовый морозостойкий Момент Гермент санитарный прозрачный 280МЛ картридж"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 31"

    "Муфта комбинированная 25ММх3/4" ВР ТУ 2248-032-00284581-98"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 32"

    "Муфта разъемная Американка 20ММх1/2" ВР"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 33"

    "Муфта разъемная Американка PPR-C 32ММх1" ВР Aspipe"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 34"

    "Муфта разъемная Американка 32ММх1" НР"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 35"

    "Угольник 45° PPR 20ММ Pro Aqua"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 36"

    "Угольник 90° PP 20ММ (б)"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 37"

    "Угольник 45° PP 25ММ (б)"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 38"

    "Угольник 90° PP 25ММ (б)"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 39"

    "Угольник 45° PP 32ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 40"

    "Угольник 90° PP 32ММ (б)"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 41"

    "Тройник 32ММ Pro Aquа"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 42"

    "Тройник PPR-C 25ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 43"

    "Тройник PPR-C 20ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 44"

    "Кронштейн крепежный для радиатора Термал"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 45"

    "Комплект монтажный для радиаторов универсальный для подсоединения GC 3/4" без кронштейнов"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 46"

    "Муфта комбинированная PPR-C 20ММх3/4" НР"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 47"

    "Кран шаровой водоразборный DN1/2" PN1МПА латунь никелированная ручной НР-насадка под шланг Jif ИС.080183 ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 48"

    "Муфта комбинированная 25ММх3/4" НР PN2.5МПА РосТурПласт"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 49"

    "Кран шаровой DN20 PN20 PP-R ручной под пайку Aqualink"

    Кол-во: 28.000

    "Позиция 50"

    "Кран шаровой DN25 PN20 PP-R ручной под пайку Aqualink"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 51"

    "Кран шаровой DN32 PN20 PP-R ручной под пайку Aqualink"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 52"

    "Кран шаровой прямой полнопроходной 3/4" PN4 латунь никелированная ручной (бабочка красная) ВР-НР Valtec VT.227.N.05 ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 53"

    "Кран шаровой прямой полнопроходной 1/2" PN4 латунь никелированная ручной (бабочка красная) ВР-НР Valtec VT.227.N.04 ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 10.000

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