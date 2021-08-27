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Наименование закупки
Поставка насосов системы циркуляции для автоматизированных тепловых пунктов_ФБ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
24.08.2021 14:58
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Контактный телефон
7-773-40591
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
dogovor@bov.gazpromavia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Смычек Евгений Валерьевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка насосов системы циркуляции для автоматизированных тепловых пунктов_ФБ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.08.2021 04:00 GMT +327.08.2021 04:0027.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 213101Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка насосов системы циркуляции для автоматизированных тепловых пунктов_ФБ
Начальная цена
826 950,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги Северной ж.д. Грузополучатель ООО «Газпромтранс» Код грузополучателя 1231 ОКПО 58718274 Почтовый адрес: 629400, ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Дзержинского 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата после получения товара в течение 15 рабочих дней. Поставка одной партией в заводской упаковке. Мелкие предметы должны быть объединены в один деревянный ящик.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
Адрес местонахождения
108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"
117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
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