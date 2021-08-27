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    Главная / Торги / Поставка насосов системы циркуляции для автоматизированных тепловых пунктов_ФБ

    Поставка насосов системы циркуляции для автоматизированных тепловых пунктов_ФБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.08.2021 04:0027.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 213101Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    213101

    Наименование закупки

    Поставка насосов системы циркуляции для автоматизированных тепловых пунктов_ФБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 14:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    7-773-40591

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    dogovor@bov.gazpromavia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Смычек Евгений Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка насосов системы циркуляции для автоматизированных тепловых пунктов_ФБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.08.2021 04:00 GMT +327.08.2021 04:0027.08.2021 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 213101Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка насосов системы циркуляции для автоматизированных тепловых пунктов_ФБ

    Начальная цена

    826 950,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Лабытнанги Северной ж.д. Грузополучатель ООО «Газпромтранс» Код грузополучателя 1231 ОКПО 58718274 Почтовый адрес: 629400, ЯНАО, г.Лабытнанги, ул.Дзержинского 10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после получения товара в течение 15 рабочих дней. Поставка одной партией в заводской упаковке. Мелкие предметы должны быть объединены в один деревянный ящик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Насос циркуляционный Grundfos UPS 32-80 N 180 G2" 0.23КВТ 230В -25...+110ГРАД ЦЕЛЬС 10БАР класс F IPX4D 95906448"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Насос циркуляционный сдвоенный Grundfos UPSD 32-120 F DN32 220ММ 0.4КВТ 400-415В -10...+120ГРАД ЦЕЛЬС 10БАР класс F IP44 96408961"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Насос циркуляционный сдвоенный Grundfos Magna D 32-120 F DN32 0.43КВТ 230-240В +2...+95ГРАД ЦЕЛЬС 10БАР класс F IPX4D 96513629"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Насос циркуляционный сдвоенный Grundfos TPD 65-180/2 A-F-A-RUUE 25.2М3/Ч 11.9М 3КВТ 220-240/380-415В -25...+90ГРАД ЦЕЛЬС 10БАР 2830ОБ/МИН класс F IP55 96438997"

    Кол-во: 1.000

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