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    Главная / Торги / Поставка бытового имущества_МТО

    Поставка бытового имущества_МТО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 211669Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    211669

    Наименование закупки

    Поставка бытового имущества_МТО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    25.08.2021 11:12

    Документация процедуры

    Образец__Договор_поставки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Контактный телефон

    (732) 6-42-21

    Факс

    +7 495 719-11-83

    Адрес электронной почты

    yurepin.db@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юрепин Дмитрий Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бытового имущества_МТО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    31.08.2021 10:00 GMT +331.08.2021 10:0031.08.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 211669Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бытового имущества_МТО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 108824, РФ, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт ОстафьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания товарной накладной, УПД. Доставка за счет поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    117420, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 71/32

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Касалетка Авиа фольга 165х100х35ММ 400МЛ с крышкой"

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 2"

    "Касалетка ТД Аэрофреш алюминиевая 210х140х38ММ 800МЛ без крышки"

    Кол-во: 8400.000

    "Позиция 3"

    "Стакан одноразовый рюмка на ножке пластик прозрачный 100МЛ ООО "ТД "Аэрофреш""

    Кол-во: 6300.000

    "Позиция 4"

    "Набор столовый одноразовый Авиа 8/1 пластик 230/240х75ММ салфетка, вилка, нож, ложка для борт питания"

    Кол-во: 6000.000

    "Позиция 5"

    "Пакет упаковочный полиэтилен прозрачный 250х400ММ 38МКМ 1000ШТ ООО "Руспленка" Россия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Салфетка хозяйственная пятновыводящая спанбонд белая 80х100ММ"

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 7"

    "Освежитель воздуха твердый дисковый Аэрофреш Ассорти 40Г с двусторонним липким скотчем"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 8"

    "Скатерть бумажная одноразовая Vitto Prestige бумажная с полимерным покрытием 120х180СМ белая однослойная"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 9"

    "Диспенсер (дозатор) с резьбой для жидкого мыла Аэрофреш 330МЛ пластик 120х35ММ"

    Кол-во: 3300.000

    "Позиция 10"

    "Пакет полиэтиленовый с вырубной ручкой Золотая диагональ 40х50СМ 40МКМ ПВД черный ООО "Руспленка" Россия"

    Кол-во: 6000.000

    "Позиция 11"

    "Бумага для выпечки Папер 450ММх200М белый пергамент 170483"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Пленка полиэтиленовая пищевая 30СМх20М"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 13"

    "Пакет бумажный 320х120х410ММ крафт-бумага ВПМ 80Г/М2 белый 250ШТ с кручеными ручками"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 14"

    "Пакет бумажный 320х200х370ММ крафт-бумага ВПМ 80Г/М2 белый 300ШТ с кручеными ручками"

    Кол-во: 300.000

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