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    Главная / Торги / Поставка краски, стеклообоев, ламината, подложки для ламината, ленты малярной для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Поставка краски, стеклообоев, ламината, подложки для ламината, ленты малярной для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.08.2021 12:3025.08.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 209092Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    209092

    Наименование закупки

    Поставка краски, стеклообоев, ламината, подложки для ламината, ленты малярной для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    21.08.2021 09:20

    Документация процедуры

    18._ТЗ_краска__стеклообои__ламинат...doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Юридический адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Почтовый адрес

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Контактный телефон

    +7 3452 54-51-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    vyazovikova@gazoil-plaza.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вязовикова Надежда Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка краски, стеклообоев, ламината, подложки для ламината, ленты малярной для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    25.08.2021 12:30 GMT +325.08.2021 12:3025.08.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 209092Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка краски, стеклообоев, ламината, подложки для ламината, ленты малярной для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»

    Начальная цена

    856 999,51

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Республики, д. 143аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 календарных дней (15 рабочих дней для СМСП) после получения Продукции Заказчиком без замечаний, стоимость продукции учитывает расходы на доставку Продукции до объекта Заказчика и разгрузку Продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"

    Адрес местонахождения

    625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска акриловая фасадная Marshall Akrikor белая матовая ведро 9Л"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 2"

    "Краска водно-дисперсионная Dulux Professional Bindo 3 база BW интерьерная белая глубокоматовая 9Л"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Краска водно-дисперсионная Dulux Bindo 7 BW G485 матовая 9Л 52570"

    Кол-во: 51.000

    "Позиция 4"

    "Стеклообои Wellton Рогожка средняя W0110 1х25М"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 5"

    "Лента малярная Unibob 48ММх40М"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 6"

    "Ламинат AGT 12 33 Elegance 4V 33 класс 1195х154.5ММ 12ММ дуб Atlas с фаской, под дерево, однополосный дизайн, матовый 1846М2/6ШТ/1.1077М2 86086 Турция"

    Кол-во: 84.000

    "Позиция 7"

    "Ламинат Kastamonu Cherry FP455 33 класс 1380х161ММ 8ММ дуб Ричмонд 11ШТ"

    Кол-во: 152.000

    "Позиция 8"

    "Подложка Пенотерм Порилекс НПЭ вспененный полиэтилен 1х10М 2ММ 10М2"

    Кол-во: 47.000

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