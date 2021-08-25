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Наименование закупки
Поставка краски, стеклообоев, ламината, подложки для ламината, ленты малярной для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
21.08.2021 09:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Почтовый адрес
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Контактный телефон
+7 3452 54-51-10
Факс
Адрес электронной почты
vyazovikova@gazoil-plaza.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вязовикова Надежда Ивановна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка краски, стеклообоев, ламината, подложки для ламината, ленты малярной для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
25.08.2021 12:30 GMT +325.08.2021 12:3025.08.2021 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 209092Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка краски, стеклообоев, ламината, подложки для ламината, ленты малярной для нужд ООО «ГазПурИнвест-Тюмень»
Начальная цена
856 999,51
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 625026, г. Тюмень, ул. Республики, д. 143аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 30 календарных дней (15 рабочих дней для СМСП) после получения Продукции Заказчиком без замечаний, стоимость продукции учитывает расходы на доставку Продукции до объекта Заказчика и разгрузку Продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПУРИНВЕСТ-ТЮМЕНЬ"
Адрес местонахождения
625026, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Республики, 143а
Кол-во: 11.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 51.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 40.000
Кол-во: 84.000
Кол-во: 152.000
Кол-во: 47.000
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