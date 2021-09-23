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    Главная / Торги / Поставка электротехнических товаров

    Поставка электротехнических товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.09.2021 00:0023.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 206122Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    206122

    Наименование закупки

    Поставка электротехнических товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    24.08.2021 08:52

    Документация процедуры

    Шаблон_ПОСТАВКИ__2021_от_ГО.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Юридический адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Почтовый адрес

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Контактный телефон

    +7 831 464-61-55

    Факс

    +7 831 464-61-55

    Адрес электронной почты

    S.Bespalov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Беспалов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротехнических товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    23.09.2021 00:00 GMT +323.09.2021 00:0023.09.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 206122Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнических товаров

    Начальная цена

    10 781 139,42

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, РФ, Нижегородская обл., с. Починки, КС-5, ЦРБ, региональный склад запчастейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 60 календарных дней со дня получения Покупателем от Поставщика Товара и надлежаще оформленного комплекта документов на поставленную партию Товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Наименование заказчика

    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"

    Адрес местонахождения

    603152, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ларина, 8а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аккумулятор Samsung 25R 18650 3.7В 2.5А.Ч"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 2"

    "Аккумулятор Космос Ni-MH AA (R6/316) 1.2В 2.5А.Ч"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический АЕ1031-41 2УХЛ4 25А ТУ 16-552.021-78"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический АЕ1031-41 2УХЛ4"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический ВА101-1 16А Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Клапан обратный поворотный 19ч21бр DN100 PN16 межфланцевый чугун с КОФ АО "ПЗТА" ТУ 3700-005-92853012-2012"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Кнопка управления КУ-111101 напряжение 500/220В, Возвратное без фиксации,Род тока Переменный/Постоянный (AC/DC), 1 НО,1НЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Кнопка управления КУ-111101 напряжение 500/220В, Возвратное без фиксации,Род тока Переменный/Постоянный (AC/DC), 1 НО,1НЗ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Набор сверл 3-12ММ ГОСТ 10902-77"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Набор головок усиленных FIT 5 - 13ММ 9 предметов 3898508"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Материал электроизоляционный пленкосинтокартон Синтофлекс 515 0.25ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 12"

    "Вставка плавкая НПН2-60 63А У3 110781 КЭАЗ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Провод силовой ПВХ-пластикат ПВ3 1х10 желто-зеленый Промстройкабель 1 10ММ2"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 14"

    "Провод силовой ПВХ-пластикат ПВ3 1х25 синий Промстройкабель 1 25ММ2"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 15"

    "Провод силовой ПВХ-пластикат ПуГВ (ПВЗ) 1х6 многопроволочный ГОСТ 31947-2012"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 16"

    "Реле промежуточное РЭП15-440 24В 6 4НО+4НЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Светильник потолочный люминесцентный ЛПО46-2х36 36ВТ 220В G13 белый/прозрачный IP20 0.85 2ШТ 72КПД сталь листовая"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Смазка графитная ГОСТ 3333-80"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "Смазка пластичная Литол-24 0.8КГ ГОСТ 21150-87"

    Кол-во: 37.000

    "Позиция 20"

    "Очиститель-смазка WD-40 универсальная проникающая аэрозоль 200МЛ"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 21"

    "Смазка ЦИАТИМ-203 ГОСТ 6267-74, ГОСТ 8773-73"

    Кол-во: 5.600

    "Позиция 22"

    "Стеклотекстолит электротехнический листовой СТЭФ 2ММ ГОСТ 12652-74"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Термометр жидкостный технический прямой ТТЖ П №5 0...+160ГРАД ЦЕЛЬС 1ГРАД ЦЕЛЬС 240/66ММ керосин 200301"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 24"

    "Термопреобразователь -50...+150ГРАД ЦЕЛЬС В IP54 ТСМ 9418-177"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 25"

    "Клещи токовые IEK Expert 266C 200-750В 20-200-1000А 50ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 26"

    "Тумблер ПТ2-10"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 27"

    "Паяльник электрический ЭПСН-25/220 24х24х203ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Паяльник электрический ЭПСН-40/220 40ВТ 220В ГОСТ 7219-83"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Батарейка солевая крона Sonnen 6R61, 6F22, 1604 9В"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 30"

    "Батарейка щелочная GP Super 13А A373/LR20/D 1.5В 2ШТ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 31"

    "Батарейка солевая Daewoo R6 (АА) 1.5В"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 32"

    "Батарейка солевая Daewoo R03 (ААА) 1.5В"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 33"

    "Светильник переносной светодиодный УП-1Р 60ВТ 230В плоская вилка 2Р/10М"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 34"

    "Реле промежуточное РЭП15-440 220В 6 А У3 4НО+4НЗ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Провод силовой медный ППВ 3х1.5 660В"

    Кол-во: 0.030

    "Позиция 36"

    "Удлинитель У1-20 1 розетка 20М 16А, Электробыт"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 37"

    "Лампа светодиодная IEK 80ВТ 220В 7200ЛМ 6500К одноцокольная E40 цилиндр холодный белый LLE-HP-80-230-65-E40"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 38"

    "Лампа светодиодная IEK 80ВТ 220В 7200ЛМ 6500К одноцокольная E40 цилиндр холодный белый LLE-HP-80-230-65-E40"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 39"

    "Аккумулятор Космос Ni-MH AAA R03 1.2В"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 40"

    "Вентиль запорный 15б1п DN15 PN1.6МПА латунь ЛЦ40Сд ручной вода, пар max+200ГРАД ЦЕЛЬС муфтовый ООО "КАЗ""

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 41"

    "Вентиль запорный 15б1бк DN20 PN1.6МПА латунь ручной муфтовый"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 42"

    "Вентиль запорный 15Б1бк DN25 PN1.6МПА латунь ручной муфтовый ГОСТ 6527-68"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 43"

    "Вентиль пожарный проходной 1Б1р DN50 PN1.6МПА латунь ручной ВР-НР"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 44"

    "Розетка внутренняя 1-м СП РС16-004 16А 230В IP20"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 45"

    "Розетка открытой проводки Евро 16А РА16-004"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 46"

    "Розетка открытой проводки Евро 3 гнезда РА16-243"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 47"

    "Датчик-реле температуры Т32М-04"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 48"

    "Клещи КВТ WS-06 190ММ 0.13КГ для снятия изоляции 0.2-6ММ2 60409"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 49"

    "Кнопка управления КУ-023202 Род тока Переменный/Постоянный (AC/DC)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 50"

    "Смеситель для раковины 740К ПСМ (Подольские смесители)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 51"

    "Запчасть к оборудованию для водопроводно-канализационного хозяйства Кран бабочка 11б27п1 ДУ 20 латунь"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 52"

    "Кран шаровой 11Б27п1 DN15 PN16 латунь ручной муфтовый ТУ 3712-002-04606952-03"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 53"

    "Кран шаровой полнопроходной 11Б27п1 А31 DN25 PN25 латунь ручной (рычаг) ВР-НР ТУ 3712-002-04606952-03"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 54"

    "Кран шаровой полнопроходной 11Б27п1 А30 DN40 PN25 латунь ручной (рычаг) ВР-ВР ТУ 3712-002-04606952-03"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 55"

    "Кран шаровой полнопроходной 11б27п1 А30 DN32 PN25 латунь ручной (рычаг) ВР-ВР ТУ 3712-002-04606952-03"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 56"

    "Кран шаровой полнопроходной 11б27п1 А30 DN50 PN25 латунь ручной (рычаг) ВР-ВР ТУ 3712-002-04606952-03"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 57"

    "Кран шаровой 11Б27п1 DN25 PN1.6МПА латунь ручной неагрессивный природный газ -20…+50ГРАД ЦЕЛЬС муфтовый ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 58"

    "Кран шаровой 11Б27п DN15 PN1.6МПА латунь ручной "газ" муфтовый ГОСТ 21345-2005"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 59"

    "Кран шаровой 11Б27п DN20 PN16 латунь ручной природный газ -20…+50ГРАД ЦЕЛЬС муфтовый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 60"

    "Наконечник кабельный 10-6-5-м-ухл3"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 61"

    "Выключатель автоматический АЕ2046-300-16А-12Iн-400AC-У3 16А 400В 3P"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 62"

    "Выключатель автоматический АЕ2046-300-31.5А-12Iн-400AC-У3 31.5А 400В 3P Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А 12Iн"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 63"

    "Выключатель автоматический АЕ2046-300-50А-12Iн-400AC-У3 50А 400В 6КА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 64"

    "Выключатель автоматический АЕ2046-300-63А-12Iн-400AC-У3 63А 400В 3P 6КА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 65"

    "Выключатель автоматический АЕ2056М-300-100А-10Iн-400AC-У3 100А 400В 6КА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 66"

    "Выключатель автоматический скрытой установки Schneider Electric BC10-001b Этюд 10А IP20 220В 1-клавишный"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 67"

    "Провод силовой ПВХ-пластикат ПВ3 1х10 желто-зеленый ООО "ПромСтройКабель" 1 10ММ2"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 68"

    "Провод силовой ПВХ-пластикат ПВ3 1х25 синий ООО "ПромСтройКабель" 1 25ММ2"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 69"

    "Реле промежуточное РЭП15-440 24В 6А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 70"

    "Реле промежуточное РЭП15-440 220В 6А А У3 4НО+4НЗ"

    Кол-во: 1.000

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