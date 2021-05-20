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    Главная / Торги / ЦЗ на поставку стрипперов

    ЦЗ на поставку стрипперов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 20:0020.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196898Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196898

    Наименование закупки

    ЦЗ на поставку стрипперов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.05.2021 07:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (391) 211-03-62

    Факс

    Адрес электронной почты

    Olga.A.Prostakova@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Простакова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ на поставку стрипперов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.05.2021 20:00 GMT +320.05.2021 20:0020.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196898Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ на поставку стрипперов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, г. Красноярск, ул. Калинина, 169АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по факту поставки ч/з 10 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Инструмент для снятия изоляции стриппер Jonard Tools Jonard MS-26 2.9...6.8мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Инструмент для снятия изоляции стриппер Jonard Tools Jonard MS-6 1.2...3.3мм"

    Кол-во: 7.000

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