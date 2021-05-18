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Наименование закупки
Приобретение Вставка Efapel 10950ABR для модульного суппорта 45x45мм для Приморского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.05.2021 07:40
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 423 220-85-00 доб. 50613
Факс
Адрес электронной почты
KorenkovaIM@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коренькова Ирина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение Вставка Efapel 10950ABR для модульного суппорта 45x45мм для Приморского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 07:00 GMT +318.05.2021 07:0018.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196896Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение Вставка Efapel 10950ABR для модульного суппорта 45x45мм для Приморского филиала
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, г. Артем, пос. Угловое, ул. Гагарина д.17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата, покупка по счету
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 2000.000
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