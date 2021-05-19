Оказание образовательных услуг по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов»

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за оказанные услуги производятся междуЗаказчиком и Исполнителем на основании Акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки оказанных услуг.