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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание образовательных услуг по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.05.2021 07:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Контактный телефон
+7 3532 73-22-52
Факс
Адрес электронной почты
gazpromfood@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Василенко Наталья Викторовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание образовательных услуг по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.05.2021 09:00 GMT +319.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196892Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание образовательных услуг по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, 460052, РФ, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты за оказанные услуги производятся междуЗаказчиком и Исполнителем на основании Акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки оказанных услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16
Кол-во: 13.000
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