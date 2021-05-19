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    Главная / Торги / Оказание образовательных услуг по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов»

    Оказание образовательных услуг по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196892Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196892

    Наименование закупки

    Оказание образовательных услуг по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.05.2021 07:29

    Документация процедуры

    Охрана_труда_для_руководителей_и_специалистов.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 3532 73-22-52

    Факс

    Адрес электронной почты

    gazpromfood@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василенко Наталья Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание образовательных услуг по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 09:00 GMT +319.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196892Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание образовательных услуг по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, 460052, РФ, г. Оренбург, пр. Дзержинского, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за оказанные услуги производятся междуЗаказчиком и Исполнителем на основании Акта об оказанных услугах, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня приемки оказанных услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда работников организаций 40Ч"

    Кол-во: 13.000

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