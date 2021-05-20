Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ЦЗ на поставку смартфонов Красноярский филиал ПАО "Ростелеком"

    ЦЗ на поставку смартфонов Красноярский филиал ПАО "Ростелеком"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 20:0020.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196891Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196891

    Наименование закупки

    ЦЗ на поставку смартфонов Красноярский филиал ПАО "Ростелеком"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.05.2021 07:32

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (391) 211-03-62

    Факс

    Адрес электронной почты

    Olga.A.Prostakova@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Простакова Ольга Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЦЗ на поставку смартфонов Красноярский филиал ПАО "Ростелеком"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.05.2021 20:00 GMT +320.05.2021 20:0020.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196891Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЦЗ на поставку смартфонов Красноярский филиал ПАО "Ростелеком"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, Красноярск, ул.Калинина 169АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по факту поставки в течение 45 кал. дн (для МСП 15 раб.дней)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефон сотовый смартфон Xiaomi Redmi 9 6.53" 4Гбайт 64Гбайт"

    Кол-во: 37.000

    Позвонить