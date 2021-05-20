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Наименование закупки
ЦЗ на поставку смартфонов Красноярский филиал ПАО "Ростелеком"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.05.2021 07:32
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
Почтовый адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Контактный телефон
(391) 211-03-62
Факс
Адрес электронной почты
Olga.A.Prostakova@sibir.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Простакова Ольга Александровна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЦЗ на поставку смартфонов Красноярский филиал ПАО "Ростелеком"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.05.2021 20:00 GMT +320.05.2021 20:0020.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196891Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЦЗ на поставку смартфонов Красноярский филиал ПАО "Ростелеком"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Красноярский край, Красноярск, ул.Калинина 169АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
по факту поставки в течение 45 кал. дн (для МСП 15 раб.дней)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Кол-во: 37.000
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