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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Приобретение инструментов с доставкой до Амурского филиала ПАО "Ростелеком" (точное наименование в спецификации Договора)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
14.05.2021 05:55
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 4162 47-66-48
Факс
Адрес электронной почты
AbabkovaKV@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Требенок Кристина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение инструментов с доставкой до Амурского филиала ПАО "Ростелеком" (точное наименование в спецификации Договора)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
21.05.2021 17:00 GMT +321.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196886Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение инструментов с доставкой до Амурского филиала ПАО "Ростелеком" (точное наименование в спецификации Договора)
Начальная цена
105 462,90
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Амурская область, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, 40Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания ТН. Поставка в течение 30 календарных дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 7.000
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