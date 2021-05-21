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    Главная / Торги / Приобретение инструментов с доставкой до Амурского филиала ПАО "Ростелеком" (точное наименование в спецификации Договора)

    Приобретение инструментов с доставкой до Амурского филиала ПАО "Ростелеком" (точное наименование в спецификации Договора)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196886Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196886

    Наименование закупки

    Приобретение инструментов с доставкой до Амурского филиала ПАО "Ростелеком" (точное наименование в спецификации Договора)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.05.2021 05:55

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭТП_ГПБ__Инструменты_.docx

    Договор_поставки_ЭТП_ГПБ__Инструменты___3680883.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 4162 47-66-48

    Факс

    Адрес электронной почты

    AbabkovaKV@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Требенок Кристина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение инструментов с доставкой до Амурского филиала ПАО "Ростелеком" (точное наименование в спецификации Договора)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.05.2021 17:00 GMT +321.05.2021 17:0021.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196886Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение инструментов с доставкой до Амурского филиала ПАО "Ростелеком" (точное наименование в спецификации Договора)

    Начальная цена

    105 462,90

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Амурская область, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Пионерская, 40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата в течение 15 рабочих дней с даты подписания ТН. Поставка в течение 30 календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат сварочный полуавтомат Rilon MIG 200 GDM для ручной/ полуавтоматической/ аргонно-дуговой сварки 220В 6КВТ 300x170x386ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Перфоратор Bosch GBH 2-26 DFR 800ВТ 900ОБ/МИН 4000 уд/мин SDS-Plus 0611254768"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Машина шлифовальная угловая Bosch GWS 1400 1.4КВТ 125ММ 2.2КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Дрель шуруповерт аккумуляторная безударная Makita DF457DWE 2 42Нм 0-400/0-1400ОБ/МИН быстрозажимной патрон 1.5-13ММ Li-lon 1.5А·Ч 18В 221х83х240ММ 1.7КГ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Устройство зарядное LA CROSSE BC-700 Technoline для аккумуляторов AA/AAA 3000mAh 240В черный"

    Кол-во: 7.000

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