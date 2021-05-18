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    Главная / Торги / 142675В.9.54

    142675В.9.54

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196878Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196878

    Наименование закупки

    142675В.9.54

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 18:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-02-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dtimofeev@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тимофеев Дмитрий Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    142675В.9.54

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 09:00 GMT +318.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196878Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    142675В.9.54

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область, г.Новый Уренгой, Пуровский район, станция Фарафонтьевская, ООО "СБЛХ"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней с момента получения комплекта документов о совершенной отгрузке Продукции до адреса Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Медиаконвертер промышленный Nateks NetXpert NXI-3011-M-SC-1310-5-220 2х10/100BaseTX, 1Base-FX (MM) 1310НМ 220В 5КМ ТУ 6656-026-69643912-2015"

    Кол-во: 2.000

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