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    Главная / Торги / Поставка фотобумаги

    Поставка фотобумаги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196876Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196876

    Наименование закупки

    Поставка фотобумаги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 18:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮРО СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОБСМЭ"

    Юридический адрес

    603104, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 70

    Почтовый адрес

    603104, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 70

    Контактный телефон

    +7 831 465-05-17

    Факс

    +7 831 465-48-49

    Адрес электронной почты

    nobsme@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Борисенко Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фотобумаги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 08:00 GMT +318.05.2021 08:0018.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196876Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фотобумаги

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 70Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик своими силами и за свой счет доставляет товар, а заказчик в течении 10 рабочих дней оплачивает поставленный товар. Аванс не предусмотрен.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОБСМЭ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОБСМЭ"

    Адрес местонахождения

    603104, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Гагарина, 70

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фотобумага глянцевая для струйной печати Lomond Simply A4 230г/м2 50 листов 0102155 белый CIE148%"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Фотобумага глянцевая для струйной печати Lomond Simply A4 230г/м2 50 листов 0102155 белый CIE148%"

    Кол-во: 50.000

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