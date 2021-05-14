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    Главная / Торги / МММ Ростов

    МММ Ростов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 16:3014.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196875Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196875

    Наименование закупки

    МММ Ростов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 18:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 861 265-67-53

    Факс

    Адрес электронной почты

    Irina.Lyubashina@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Любашина Ирина Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ростовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    МММ Ростов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 16:30 GMT +314.05.2021 16:3014.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196875Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    МММ Ростов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 49Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету после получения в течение 7 календ. дней . Стоимость доставки включить в цену.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Конструктив NikoMax NMC-RCPLWO-3U для монтажа 20 плинтов 480x180x35мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Хомут Ротек RT-xDF-Rack60-T2SPb для крепления 60 плинтов"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Плинт Ротек RT-MDFP-CBN-С1 10пар"

    Кол-во: 100.000

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