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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
МММ Ростов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 18:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 861 265-67-53
Факс
Адрес электронной почты
Irina.Lyubashina@SOUTH.RT.RU
Ф.И.О. контактного лица
Любашина Ирина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
МММ Ростов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.05.2021 16:30 GMT +314.05.2021 16:3014.05.2021 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196875Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
МММ Ростов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Газетный, 49Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по счету после получения в течение 7 календ. дней . Стоимость доставки включить в цену.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 100.000
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