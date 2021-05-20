Поставка взрывозащищенных коробок и диэлектрических вставок.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Поставленная партия Продукции и транспортные расходы, связанные с доставкой соответствующей партии Продукции, оплачиваются в течение 15 (пятнадцати ) рабочих дней со дня получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных Договором, на поставленную партию Продукции и соответствующие транспортные расходы. Транспортные расходы включаются в стоимость Продукции. Транспортные расходы включаются в стоимость Продукции.