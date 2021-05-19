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    Главная / Торги / Поставка принадлежностей и запасных частей для вычеслительных машин "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.МСК г.СПБ г.СОЧИ

    Поставка принадлежностей и запасных частей для вычеслительных машин "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.МСК г.СПБ г.СОЧИ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196870Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196870

    Наименование закупки

    Поставка принадлежностей и запасных частей для вычеслительных машин "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.МСК г.СПБ г.СОЧИ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 17:48

    Документация процедуры

    Договор_поставки_2021.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ" "Автопредприятие ПАО "Газпром"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Юридический адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Почтовый адрес

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Контактный телефон

    +7 812 641-27-82

    Факс

    +7 812 641-27-05

    Адрес электронной почты

    M.Alishaev@ap.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алишаев Магомед Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка принадлежностей и запасных частей для вычеслительных машин "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.МСК г.СПБ г.СОЧИ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196870Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка принадлежностей и запасных частей для вычеслительных машин "Автопредприятия ПАО "Газпром" г.МСК г.СПБ г.СОЧИ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по Договору осуществляется по факту каждой поставки Товара, предусмотренного Спецификацией, в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания Покупателем соответствующей документа о приемке товара согласно выставленного Поставщиком счета. Срок оплаты поставленных товаров по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства, не более 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара. Поставка Товара выполняется по адресу в соответствии со Спецификацией в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора. Поставщик вправе указать актуальный обоснованный срок поставки. Цена Товара указывается с учетом всех расходов на поставку (транспортных расходов по доставке, налогов и других обязательных платежей). Остальные требования см. проект договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Наименование заказчика

    Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"
    Все закупки и тендеры Автопредприятие ПАО "ГАЗПРОМ"

    Адрес местонахождения

    196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.36, кор.2, лит.А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель витой телефонный для трубки Unify (Siemens) optiPoint 400/500/600"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Шнур витой трубочный 7м/1,25м, черный PL1217"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 3"

    "Тонер картридж TN-321K черный для Konica Minolta C364E A33K150"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Тонер картридж TNP-53 для Konica Minolta Bizhub 4702P AADW050"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 5"

    "Тонер картридж TN-221K черный для Konica Minolta Bizhub C227 A8K3150"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 6"

    "Фотобарабан DR-512K черный для Konica Minolta C364E A2XN0RD"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Фотобарабан DR-512 (YMC) цветной для Konica Minolta C364E A2XN0TD"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Тонер картридж TK-3160 для Kyocera P3060dn 1T02T90NL0"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 9"

    "Стяжка для проводов на липучке Baseus Rainbow Circle Velcro Straps 3m серая"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Стяжка для проводов на липучке Baseus Rainbow Circle Velcro Straps 3m черная"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 11"

    "Кабель патч-корд волоконно-оптический Vimcom LC-LC duplex 50/125 1m DPC-MM50-3.0-LC-LC-3"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 12"

    "Накопитель SSD 2.5'' Transcend 256 GB TS256GSSD230S"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 13"

    "Ролик захвата для Konica Minolta C227 A00J563600"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Ролик захвата для Konica Minolta C227 A5C1562200"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Клавиатура и мышь OKLICK 230M Black"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Тонер картридж TNP-75 для Konica Minolta bizhub 5000i ACF0051"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "Тонер картридж TNP-76 для Konica Minolta bizhub 4020i ACF0050"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 18"

    "Фотобарабан IUP-34 для Konica Minolta bizhub 4020i ACEY01D"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Фотобарабан IUP-25 для Konica Minolta bizhub 4422 AAE00Y0"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Картридж для Brother TN-2375"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Фотобарабан для Brother DR-2335"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "Сервисный комплект для HP LJ4515 HP CB389A"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "Тонер картридж TNP-76 для Konica Minolta bizhub 4020i ACF0050"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 24"

    "Фотобарабан IUP-34 для Konica Minolta bizhub 4020i ACEY01D"

    Кол-во: 1.000

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