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Наименование закупки
Медиаконвертеры для Кемеровского филиала
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 17:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
Почтовый адрес
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Контактный телефон
(3842)377147
Факс
Адрес электронной почты
Aleksej.Filippovykh@sibir.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филипповых Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Кемеровская область - Кузбасс
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Медиаконвертеры для Кемеровского филиала
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 20:00 GMT +318.05.2021 20:0018.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196865Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Медиаконвертеры для Кемеровского филиала
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Кемеровская область - Кузбасс, ул. Автозаводская, 10ВРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплата в течение 7 дей с даты поставки. Доставка до указанного адреса. Включите цену доставки в стоимость товара, не прописывайте отдельной строкой. Обязательно вложите счёт или КП. Предоставление ПУД по ЭДО(Диадок или СБИС. Аналоги не рассматриваем.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А
630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
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