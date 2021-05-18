Условия договора

Условия оплаты и доставки

Постоплата в течение 7 дей с даты поставки. Доставка до указанного адреса. Включите цену доставки в стоимость товара, не прописывайте отдельной строкой. Обязательно вложите счёт или КП. Предоставление ПУД по ЭДО(Диадок или СБИС. Аналоги не рассматриваем.