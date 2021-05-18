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    Главная / Торги / Медиаконвертеры для Кемеровского филиала

    Медиаконвертеры для Кемеровского филиала

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 20:0018.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196865Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196865

    Наименование закупки

    Медиаконвертеры для Кемеровского филиала

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 17:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    Почтовый адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Контактный телефон

    (3842)377147

    Факс

    Адрес электронной почты

    Aleksej.Filippovykh@sibir.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филипповых Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кемеровская область - Кузбасс

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Медиаконвертеры для Кемеровского филиала

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 20:00 GMT +318.05.2021 20:0018.05.2021 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196865Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Медиаконвертеры для Кемеровского филиала

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кемеровская область - Кузбасс, ул. Автозаводская, 10ВРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата в течение 7 дей с даты поставки. Доставка до указанного адреса. Включите цену доставки в стоимость товара, не прописывайте отдельной строкой. Обязательно вложите счёт или КП. Предоставление ПУД по ЭДО(Диадок или СБИС. Аналоги не рассматриваем.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СМОЛЬНИНСКОЕ, Синопская набережная, 14 литера А

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, 53

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль медиаконвертера QTECH QFC-MM1GDSFP-M v2 CT/SF"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Шасси настольный/полочный вариант QTECH QFC-MO1А v2 для установки модульных медиаконверторов"

    Кол-во: 50.000

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