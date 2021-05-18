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    Главная / Торги / Приобретение уборочного инвентаря для ОЦ "Санаторий "Юг"

    Приобретение уборочного инвентаря для ОЦ "Санаторий "Юг"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 16:3518.05.2021 16:35Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196859Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196859

    Наименование закупки

    Приобретение уборочного инвентаря для ОЦ "Санаторий "Юг"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 16:57

    Документация процедуры

    Спецификация_ЭТПГПБ.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8622 26-20-08

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    tshiriy@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Трифонова Татьяна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение уборочного инвентаря для ОЦ "Санаторий "Юг"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 16:35 GMT +318.05.2021 16:3518.05.2021 16:35Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196859Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение уборочного инвентаря для ОЦ "Санаторий "Юг"

    Начальная цена

    352 272,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край , г.Сочи мкрн.Советквадже ОЦ "Санаторий "Юг"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней с момента подписания обеими сторонами товарной накладной Торг-12.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Салфетка хозяйственная Vileda Professional МикроТафф Плюс микроволокно голубая 380х380ММ 5ШТ"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 2"

    "Салфетка хозяйственная Vileda Professional МикроТафф Плюс микроволокно красная 380х380ММ 5ШТ"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 3"

    "Салфетка хозяйственная Vileda Professional МикроТафф Плюс микроволокно желтый 380х380ММ 5ШТ"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 4"

    "Губка со специальным покрытием ПурАктив Vileda Professional для сильных загрязнений 63х140ММ полиуретан с абразивом красный/зеленый 10ШТ 123116"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 5"

    "Губка для мытья посуды Офисмаг Макси поролон/абразив 27х96х64ММ ассорти 10ШТ"

    Кол-во: 410.000

    "Позиция 6"

    "Губка для мытья посуды Vileda Минимальная жесткость поролон/абразив 70х150ММ желтый/белый абразив"

    Кол-во: 450.000

    "Позиция 7"

    "Губка для мытья посуды Vileda Деликатная поролон/абразив 165х130ММ желтый/синий абразив"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Салфетка для пола Fun Clean микрофибра 500x600ММ"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 9"

    "Салфетка хозяйственная прессованная Vileda Бризи вискоза желтый 350х350ММ 25ШТ"

    Кол-во: 310.000

    "Позиция 10"

    "Моп Vileda ТРИО Комби Спид полиэстер, микроволокно, вискоза ремни, карманы 400ММ 524819 серый/белый"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 11"

    "Держатель мопов Vileda КомбиСпид Про 40СМ"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 12"

    "Губка для мытья посуды ИП Гордеев Д.Д. металлическая 10ШТ 354207"

    Кол-во: 221.000

    "Позиция 13"

    "Ручка телескопическая Vileda Professional алюминий/ пластик 150СМ серый 512413"

    Кол-во: 3.000

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