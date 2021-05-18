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    Главная / Торги / 018 Поставка спирта этилового для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    018 Поставка спирта этилового для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196847Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196847

    Наименование закупки

    018 Поставка спирта этилового для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 16:17

    Документация процедуры

    Проект_договора.pdf

    Расчет_НМЦ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-00-56

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    DA.Harchenko@vlg.gzprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харченко Дмитрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    018 Поставка спирта этилового для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 09:00 GMT +318.05.2021 09:0018.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196847Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    018 Поставка спирта этилового для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья сорт Люкс 96.3% ГОСТ 5962-2013"

    Кол-во: 32.000

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    Прием заявок:
    23.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    72 850
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
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