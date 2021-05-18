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    Главная / Торги / прпиобретение тмц хозы

    прпиобретение тмц хозы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196834Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196834

    Наименование закупки

    прпиобретение тмц хозы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 15:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 343 354-44-78

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    khakova-sn@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хакова Светлана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Прпиобретение тмц хозы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 12:00 GMT +318.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196834Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прпиобретение тмц хозы

    Начальная цена

    5 998,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Асбестовский,4ЖРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    по договору-постоплата 45кд, для МСП 15рд, по счету поставщика - без оформления договора постоплата 7кд после даты подписания накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мыло жидкое 5л"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Средство чистящее Glorix для мытья полов флакон 1л"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Полотенце бумажное двухслойное, рулонное Zewa L14м"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Средство антисептическое чистящее Unilever Domestos 1 л"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 5"

    "Бумага туалетная с втулкой Мягкий знак целлюлоза 54м"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Мешок для мусора полиэтилен 500x600мм 60л"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 7"

    "Перчатки нитрил р. L"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 8"

    "Совок со щеткой 20x20см пластик"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Ведро пластик 10л без крышки"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Швабра для мытья пола 33см 130см"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
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