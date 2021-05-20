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    Главная / Торги / Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов (термопреобразователей)

    Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов (термопреобразователей)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196815Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196815

    Наименование закупки

    Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов (термопреобразователей)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 15:05

    Документация процедуры

    Форма_запроса_на_ЭТП_ГПБ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    prohorova@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохорова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов (термопреобразователей)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.05.2021 09:00 GMT +320.05.2021 09:0020.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196815Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приборы для измерения биоэлектрических потенциалов (термопреобразователей)

    Начальная цена

    8 390,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Воткинск, ул. Кирова, 2, территория АО «Воткинский завод»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  КТХК-02.01-063-К2-И-С10-5-200/2000 ЮНКЖ 031.16-5-С10"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ  КТХК-02.01-063-К2-И-С10-5-120/2000 ЮНКЖ 031.16-5-С10"

    Кол-во: 1.000

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