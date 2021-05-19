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Наименование закупки
Поставка металлопроката для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 15:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
Почтовый адрес
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Контактный телефон
(3452)540976
Факс
+7 495 719-57-65
Адрес электронной почты
m.dudko@nedra.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дудко Михаил Иванович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлопроката для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.05.2021 10:00 GMT +319.05.2021 10:0019.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196814Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлопроката для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра"
Начальная цена
450 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тверская область, Тверская область, г. Кимры, ул. Ленина, д.111Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Сроки поставки: 30 дней с момента подписания договора. Поставка собственным или арендованным транспортом Участника до склада Покупателя. Транспортные расходы включены в стоимость поставляемого товара. Оплата согласно договору.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ НЕДРА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА
Адрес местонахождения
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,
117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65
Кол-во: 2000.000
Кол-во: 160.000
Кол-во: 1050.000
Кол-во: 850.000
Кол-во: 110.000
Кол-во: 25.000
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