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    Главная / Торги / 01115-2021-1157 Строительные материалы

    01115-2021-1157 Строительные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 14:0017.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196811Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196811

    Наименование закупки

    01115-2021-1157 Строительные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 16:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 980 725-11-01

    Факс

    Адрес электронной почты

    andrey_lepekhin@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лепехин Андрей Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тульская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01115-2021-1157 Строительные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 14:00 GMT +317.05.2021 14:0017.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196811Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01115-2021-1157 Строительные материалы

    Начальная цена

    70 949,01

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тульская область, г Тула пр Ленина 33аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата 100% в течение 7 к.д. с даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дюбель-гвоздь с потайным бортом 6x60мм PP, сталь с шурупом"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 2"

    "Диск отрезной по металлу 125мм 1.4мм 22мм"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Линолеум полукоммерческий B3м"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Винт самонарезной с редкой резьбой 3.5x41мм сталь оцинкованный с потайной головкой"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 5"

    "Плинтус 2500мм ПВХ"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 6"

    "Заглушка плинтуса левая, правая Альфа 21x45мм поливинилхлорид"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Заглушка плинтуса левая, правая Альфа 21x45мм поливинилхлорид"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 8"

    "Соединитель для плинтуса Альфа 45x21мм орех миланский"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Угол плинтуса внутренний ПВХ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 10"

    "Угол плинтуса наружный Альфа поливинилхлорид"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Кисть малярная флейцевая 75мм плоская"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Валик малярный Гросс 230мм полиакрил"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 13"

    "Прокат сортовой арматура В500С D6мм сталь"

    Кол-во: 2.350

    "Позиция 14"

    "Смесь сухая строительная цементно-песчаная ЦПС-300"

    Кол-во: 250.000

    "Позиция 15"

    "Плита древесностружечная 1750x3500x16мм"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 16"

    "Клей водно-дисперсионный, со смолами Бустилат М-20 для напольных покрытий 2.5кг банка"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 17"

    "Материал кровельный РПП-300 О рубероид B1 x L15м"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 18"

    "Клей Юнис 2000 5/25кг"

    Кол-во: 750.000

    "Позиция 19"

    "Цемент ПЦ-500 Д-20 до 20% 42.5кПа"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 20"

    "Брус 100x100x6000мм нестроганный"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 21"

    "Порог одноуровневый стыкоперекрывающий алюминий B28мм x 1м"

    Кол-во: 10.000

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