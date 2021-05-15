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    Главная / Торги / Закупка хоз. товаров для Кировского филиала.

    Закупка хоз. товаров для Кировского филиала.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2021 00:0015.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196809Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196809

    Наименование закупки

    Закупка хоз. товаров для Кировского филиала.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 15:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8412 66-00-90 доб. 79914574960

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    n.igon_kina@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Игонькина Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Кировская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка хоз. товаров для Кировского филиала.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.05.2021 00:00 GMT +315.05.2021 00:0015.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196809Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка хоз. товаров для Кировского филиала.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Кировская область, г. Киров, ул. Московская, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету (пост. оплата 7 р. дней), цена с учетом доставки. Доставка силами поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грабли без черенка, сталь, 12 зубьев, B-300 мм."

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Метла веерная без черенка, полипропилен, 290х260 мм."

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Черенок для инвентаря, 1300х25 мм., древесина"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 4"

    "Мешок, полипропилен, 55x105 см."

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 5"

    "Мешок для мусора, 70x110 мм., 120 л., 10 шт."

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Эмаль ПФ-115, серая, 1.8 кг."

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 7"

    "Эмаль ПФ-115, белая, 1.8 кг."

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 8"

    "Краска водно-дисперсионная Альфа для садовых наружных работ, 3 кг., белая"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 9"

    "Перчатки рабочие хозяйственные, латекс, без напыления, безразмерные, защита от воздействия влажной и агрессивной среды, механического истирания, кислот и щелочей"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Перчатки рабочие, полотно трикотажное с точечным покрытием"

    Кол-во: 200.000

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