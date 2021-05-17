www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
ПАО Ростелеком. Покупка источника бесперебойного питания Титан 6кВА 6000ВА 220В
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 14:50
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
Почтовый адрес
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Контактный телефон
(8212) 215821
Факс
+7 812 604-08-29
Адрес электронной почты
Oksana.Larionova@nw.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ларионова Оксана Альбертовна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ПАО Ростелеком. Покупка источника бесперебойного питания Титан 6кВА 6000ВА 220В
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196799Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПАО Ростелеком. Покупка источника бесперебойного питания Титан 6кВА 6000ВА 220В
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Архангельская область, 163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 142Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
постоплата 7 -10 кал.дней ;поставка по счету. работа в ЭДО (Диодок, Сбис) транспорные включены в стоимость ТМЦ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "СЕВЕРО-ЗАПАД" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ СИНОПСКАЯ, ДОМ 14, ЛИТЕРА А
г. Санкт Петербург, Синопская набережная, дом 14 литера А
Кол-во: 1.000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.