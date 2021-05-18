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    Главная / Торги / Поставка металлопроката для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Поставка металлопроката для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 22:0018.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196798Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196798

    Наименование закупки

    Поставка металлопроката для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 14:59

    Документация процедуры

    1._Договор_для_ЭТП_ГПБ_1_.rar

    2._Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    (3452)540976

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    m.dudko@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дудко Михаил Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тверская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлопроката для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 22:00 GMT +318.05.2021 22:0018.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196798Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлопроката для нужд НПФ "Центргазгеофизика" ООО "Газпром недра"

    Начальная цена

    450 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тверская область, Тверская область, г. Кимры, ул. Ленина, д.111Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сроки поставки: 30 дней с момента подписания договора. Поставка собственным или арендованным транспортом Участника до склада Покупателя. Транспортные расходы включены в стоимость поставляемого товара. Оплата согласно договору.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба насосно-компрессорная 89х6.5-Р ГОСТ Р 52203-2004"

    Кол-во: 2000.000

    "Позиция 2"

    "Лист стальной холоднокатаный Н1 5ММ 1000ММ 4000ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 5582-75"

    Кол-во: 160.000

    "Позиция 3"

    "Круг стальной горячекатаный 340ММ 30ХМА-2ГП ТО КМС1 ГОСТ 4543-2016"

    Кол-во: 1050.000

    "Позиция 4"

    "Круг стальной горячекатаный 30ММ 65Г-2ГП-4Б КМС1 ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 850.000

    "Позиция 5"

    "Круг стальной горячекатаный 20ММ 14Х17Н2 ВД-3ГП КМС1 ГОСТ 5949-2018"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 6"

    "Труба 48х2.5 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 25.000

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