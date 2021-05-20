Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка и установка кондиционеров на автобусы ГАЗ-NEXT и КАВЗ-4238-62

    Поставка и установка кондиционеров на автобусы ГАЗ-NEXT и КАВЗ-4238-62

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 07:3020.05.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196788Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196788

    Наименование закупки

    Поставка и установка кондиционеров на автобусы ГАЗ-NEXT и КАВЗ-4238-62

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    14.05.2021 07:28

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурман Олег Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка и установка кондиционеров на автобусы ГАЗ-NEXT и КАВЗ-4238-62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.05.2021 07:30 GMT +320.05.2021 07:3020.05.2021 07:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196788Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка и установка кондиционеров на автобусы ГАЗ-NEXT и КАВЗ-4238-62

    Начальная цена

    608 333,33

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург ул Лесозащитная, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ и счетов-фактур, оформленных в соответствии требованиями действующего законодательства РФ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монтажные работы по установке кондиционера К9.. BEU 848-100 на КАВЗ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Монтажные работы по установке кондиционера SC-13.. BEU 228-100 на ГАЗель"

    Кол-во: 1.000

    Позвонить