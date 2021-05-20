Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления ГКУЗ НО "Дзержинский специализированный дом ребенка №2", расположенный по адресу: нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Гайдара, 3а

    Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления ГКУЗ НО "Дзержинский специализированный дом ребенка №2", расположенный по адресу: нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Гайдара, 3а

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196787Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196787

    Наименование закупки

    Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления ГКУЗ НО "Дзержинский специализированный дом ребенка №2", расположенный по адресу: нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Гайдара, 3а

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 14:34

    Документация процедуры

    СМЕТА_на_разработку_ПСД.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
    Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"

    Юридический адрес

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Почтовый адрес

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Контактный телефон

    +7 8313 21-83-65

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki.ddrd@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бушуев Михаил Генрихович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления ГКУЗ НО "Дзержинский специализированный дом ребенка №2", расположенный по адресу: нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Гайдара, 3а

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.05.2021 16:00 GMT +320.05.2021 16:0020.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196787Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы отопления ГКУЗ НО "Дзержинский специализированный дом ребенка №2", расположенный по адресу: нижегородская обл., г.Дзержинск, ул.Гайдара, 3а

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Дзержинск, ул Гайдара, 3аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта приема. Срок выполнения работ - 2 месяца с даты заключения контракта

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"
    Все закупки и тендеры ГКУЗ НО "ДЗЕРЖИНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА №2"

    Адрес местонахождения

    606024, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Гайдара, 3 "А"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги комплексные Промывка и опрессовка внутренней системы отопления теплотрассы, ГВС, бойлера и вентиляции"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 77225
    проведение работ по устранению последствий паводка на территории ДОЦ им. А.С.Пушкина
    проведение работ по устранению последствий паводка на территории ДОЦ им. А.С.Пушкина
    77225
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    120 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить